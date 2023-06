La saison touristique prend son envol à Shediac et des restaurateurs font des pieds et des mains pour trouver assez d'employés pour répondre à la demande. Selon eux, le recrutement s’améliore, mais trouver des employés qualifiés reste toujours une tâche ardue, particulièrement les chefs cuisiniers.

L'équipe du restaurant La Coast sur la rue Main à Shediac est prête à accueillir les touristes pendant la haute saison des mois de juillet et d’août. Le propriétaire, Philippe DeNert, explique qu’il passe d’environ 4 employés l’hiver à 16 employés l’été.

Ça fait plusieurs années qu'on n'arrivait pas à trouver du staff et cette année, on dirait que ça commence à revenir, explique Philippe De Nert.

Philippe De Nert, propriétaire du restaurant La Coast à Shediac. Photo : Radio-Canada

En plus de la publicité sur des réseaux sociaux, le propriétaire précise qu’il a dû embaucher un chef cuisinier à l’étranger. C’est un processus de trois, quatre mois.

Philippe De Nert se réjouit de voir que le nombre de candidats pour les postes disponibles semble être à la hausse. Cette année, ça s’annonce bien, touchons du bois, ça s’annonce bien!

Le propriétaire du restaurant Route 66 à Shediac, Mohamed Attia, est lui aussi témoin de ce phénomène. Même s’il affirme qu’il manque encore quelques employés, il remarque que les candidats sont plus nombreux.

Il y a du monde, c’est mieux que l’année dernière , dit-il.

Mohamed Attia, propriétaire du restaurant Route 66 à Shediac. Photo : Radio-Canada

Toutefois, le propriétaire souligne qu’il doit passer plusieurs heures à former des employés qui n’ont pas d’expérience dans ce domaine, mais qu’il prend toujours le temps.

Trouver des chefs cuisiniers s’avère aussi très difficile. Le problème : il n’y a pas beaucoup d’employés qualifiés. C’est ça qu'on a besoin de plus.

L’avenir semble plus rose

Les deux restaurateurs entrevoient un meilleur avenir quant au recrutement de la main-d'œuvre. Les dernières années, teintées de la pandémie de COVID-19, leur ont causé bien des maux de tête.

On s’est retrouvés, il y a deux ans, en plein mois d’août, à avoir qu’un serveur. Donc, on a dû fermer le restaurant , lance le propriétaire du restaurant La Coast, Philippe De Nert.

Il est encore difficile de recruter des employés qualifiés pour des restaurateurs de Shediac, en particulier des chefs cuisiniers. Photo : Radio-Canada

L’année dernière, j’ai pas mal fermé mon restaurant. Je travaille, moi, ma femme et on a quelques employés. De temps en temps, on est fatigués, alors on perd de l’argent. Mais cette année, c’est mieux , ajoute Mohamed Attia.

Ces propriétaires ont remarqué que déjà, les touristes sont au rendez-vous. Selon eux, l’achalandage est déjà plus prononcé que l’an passé, à la même date. Quand même, il y a quelque chose de plus positif , lance Mohamed Attia en riant.

D’après le reportage de Kristina Cormier