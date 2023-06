Avec ses 1640 élèves, l'école secondaire Hormidas-Gamelin a largement dépassé sa capacité d'accueil établie à 1370 élèves. L'an prochain, le compte sera encore plus élevé. Près de 1800 adolescents sont attendus au sein de l'école, selon le procès verbal du conseil d'établissement ayant eu lieu le 21 février dernier.

Le Centre de services scolaire au Cœur-des-Vallées (CSSCV) s'est dit déçu que la demande d’agrandissement de l’école secondaire Hormisdas-Gamelin n’ait pas été retenue .

Actuellement, les besoins d’espace sont grands à l’école et, selon les prévisions, ils seront en croissance dans les prochaines années , a-t-on souligné dans une déclaration écrite adressée à Radio-Canada. Conséquemment, le CSSCV formulera une nouvelle demande d’agrandissement à l’automne prochain et espère, pour ses élèves, que cette nouvelle demande sera la bonne.

Devant la croissance de la population, le manque de place pourrait être exacerbé. Le ministère de l'Éducation estime à 450 le nombre d'élèves supplémentaires au CSSCV dans les cinq prochaines années.

Le CSSCV recense déjà 10 classes modulaires à l'école secondaire Hormidas-Gamelin. Quatre autres ont été installées à l'école du Sacré-Cœur, puis à l'école du Boisé.

Le conseiller municipal du district de Buckingham, Edmond Leclerc, joint sa voix à celle du CSSCV et espère un agrandissement très bientôt.

« C'est très décevant pour le secteur de Buckingham, de Masson-Angers et des environs. C'est une école secondaire qui dessert les jeunes d'un grand très secteur. » — Une citation de Edmond Leclerc, conseiller municipal du district de Buckingham

La mauvaise nouvelle, c'est que nos données démographiques sont très claires à l'effet que ce secteur-là va prendre beaucoup d'expansions , fait-il valoir en entrevue avec Radio-Canada.

Un manque de place dans l'ensemble de la région

Selon le ministère de l'Éducation, quelque 700 classes modulaires sont réparties dans les différentes écoles secondaires du Québec. Et l'Outaouais en compte plusieurs.

Au total, 27 classes modulaires ont été installées dans quatre écoles du Centre de services scolaires des Portages-de-l'Outaouais (CSSPO). C'est à l'école Grande-Rivière qu'on en compte le plus. Au total, 17 classes ont été ajoutées pour l'année scolaire 2022-2023.

Cinq classes modulaires ont été installées à l'École secondaire de l'Île, trois à l'École secondaire Mont-Bleu et deux autres à l'école primaire Jean-de-Brébeuf.

La directrice générale du CSSPO , Nadine Peterson, explique que des demandes ont été faites pour ajouter une école à Hull, à Aylmer et à Chelsea. Seule la demande pour une école primaire à Chelsea a été retenue. Les démarches avaient été entamées en 2018, poursuit-elle.

Mme Peterson soutient que le ministère doit prioriser certains projets devant le manque de financement pour l'agrandissement ou la construction de nouvelles écoles.

Le Centre de services scolaire des Draveurs doit lui-aussi composer avec un manque d'espace. Des demandes ont été faites pour la construction de deux nouvelles écoles, une école primaire dans l'est de Gatineau et une école secondaire à Val-des-Monts. On souhaite ainsi accueillir 400 élèves dans chaque établissement.

L'école de la Traversée et l'école l'Oiseau Bleu ont aussi fait l'objet d'une demande d'agrandissement. Le Centre de services scolaire souhaite ajouter deux classes dans chacune d'elle.

Pour sa part, le Centre de services scolaire des Haut-Bois de l'Outaouais confirme ne pas avoir fait de demande d'agrandissement et qu'aucune classe modulaire n'a été déployée pour l'année scolaire 2022-2023.

Avec les informations de Rosalie Sinclair et de Inès Ali-Khan