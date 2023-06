Bilan des accidents routiers : le tiers des décès entre le 24 juin et la fête du Travail

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean figure parmi les six pires régions du Québec en termes de bilan meurtrier sur les routes. L’an dernier, 10 décès sont survenus entre la fête de la Saint-Jean-Baptiste et la Fête du travail. Cela représente 32 % de décès annuels.

La distraction, la fatigue au volant et la vitesse figurent parmi les principales causes de collision. La conduite avec les capacités affaiblies s’ajoute à ces éléments pendant les grandes fêtes estivales.

80 % des accidents mortels se produisent en raison d’un comportement de conducteurs fautifs.

Évidemment, l’été, c’est la saison des grands déplacements, c’est la saison des vacances. Le Saguenay–Lac-Saint-Jean est une des destinations vacances prisées par les gens , mentionne le directeur de la Fondation CAA-Québec et expert en sécurité routière, Marco Harrison.

Il indique que 57 % des Québécois resteront dans la province pendant leurs vacances estivales.

Le nombre de véhicules et de kilomètres parcourus pendant l’été est beaucoup plus important. Le risque de collision est aussi plus important surtout à cause des comportements humains qui sont fautifs , explique-t-il.

M. Harrison ajoute que le risque augmente dès que l’on quitte les autoroutes et que l’on retrouve des routes qui sont en rencontres, principales et secondaires.

À cela s’ajoutent, la présence de véhicules récréatifs, des gens qui vont tirer des remorques et des bateaux.

Cela fait en sorte que ces gens vont circuler moins rapidement, ils connaissent peu la région et vont chercher leur route. Ça fait en sorte que certaines personnes s’impatientent, ils vont prendre des chances. Faire un dépassement à un endroit qui n’est pas idéal ou qui n’est pas autorisé, sur une ligne double par exemple , fait-il valoir.

Marco Harrison lance un appel à la tolérance aux personnes qui vivent dans des secteurs prisés par les touristes.