La Saskatchewan comme décor pour un long-métrage d’horreur post-apocalyptique

Le réalisateur Lowell Dean, à qui l'on doit le film Wolfcop, a choisi la Saskatchewan comme décor pour le tournage de son prochain film d’horreur, Die Alone. Un film qu'il n'aurait jamais cru pouvoir tourner dans sa province natale il y a de cela quelques années à peine.

Le long-métrage raconte l’histoire post-apocalyptique d’un jeune homme à la recherche de sa petite amie alors qu'une pandémie a transformé les habitants de la ville en zombies. Comme le film est principalement tourné en milieu rural, la Saskatchewan était l'endroit idéal pour le réaliser, explique Lowell Dean.

« Ce film va démontrer tout ce que la Saskatchewan a à offrir. » — Une citation de Lowell Dean, réalisateur

« Je surveillais Lowell Dean depuis plusieurs années. Je suis très heureuse de finalement travailler avec lui », explique l'actrice Kimberly-Sue Murray. Photo : Radio-Canada / Sarah Onyango

Mettant notamment en vedette Carrie-Anne Moss, Kimberly-Sue Murray et Douglas Smith, le tournage de Die Alone a débuté dans les locaux de l’École polytechnique, à Regina. L'équipe se rendra également dans la Vallée Qu'Appelle et au lac Katepwa.

Pour de nombreux acteurs, il s'agissait d'une première expérience en Saskatchewan. Certains ont notamment été impressionnés par l'infrastructure cinématographique existant dans la province.

Je ne m'attendais pas à un tel studio à la fine pointe de la technologie , raconte Douglas Smith. Lorsque je tourne un film à Toronto, nous n'avons pas accès à des installations de cette grandeur. Habituellement, de tels studios sont réservés à des productions télévisuelles avec un grand budget.

Une industrie qui renaît lentement de ses cendres

Le tournage de Die Alone n'aurait pas été possible sans le programme de subvention de Creative Saskatchewan.

Mise à mal en 2012 lorsque le gouvernement provincial a mis fin au crédit d'impôt pour les emplois dans le domaine cinématographique, l'industrie du cinéma a pratiquement été inexistante en Saskatchewan pendant de nombreuses années. Or, en 2022, de nouvelles subventions gouvernementales lui ont donné un second souffle.

La bonne nouvelle, c'est que le gouvernement provincial est revenu. Il a annoncé un programme de subventions l'année dernière et l'a ensuite amélioré , se réjouit le président-directeur général de la compagnie de production Minds Eye Entertainment, Kevin Dewalt.

Ce long-métrage est d'ailleurs le premier projet de l'entreprise à profiter de cette nouvelle aide.

Le film « Die Alone » devrait sortir en salle en 2024. Photo : Radio-Canada / Sarah Onyango

M. Dewalt se dit convaincu que cette nouvelle subvention attirera d'autres projets en Saskatchewan.

« Pour nous qui sommes nés ici, qui avons notre entreprise ici, c'est vraiment un plaisir de revenir. » — Une citation de Kevin Dewalt, président-directeur général de Minds Eye Entertainment

Le film Die Alone devrait sortir en salle en 2024.

Avec les informations de Sarah Onyango