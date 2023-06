Fierté autochtone à la marche pour la réconciliation : « notre journée pour briller »

Entre 300 et 400 personnes ont participé à la marche pour la réconciliation mercredi matin à Calgary. Pour les participants autochtones, c’est un des nombreux événements qui leur permet de faire rayonner leurs cultures avec fierté en cette Journée nationale des peuples autochtones.

En tête de cortège, le tambour et le chant blackfoot de Darcy Turning Robe résonne dans les rues de Calgary. Le membre de la Première Nation de Tsuut'ina chante depuis 36 ans, un héritage culturel de son grand-père.

Je lui suis tellement reconnaissant. Même dans les années 1950 et 1960, quand nous n’étions pas autorisés à pratiquer notre culture, il était une sorte de rebelle. Il s’est assuré que je sache qui j’étais, ma langue, ma culture.

Chanter le long de la rivière Bow, sur la terre de ces ancêtres, porté par leur présence spirituelle, lui procure une immense fierté. C’est une journée importante dans tout le Canada pour que nous puissions briller et montrer que nous sommes assez résilients pour participer à de tels événements , explique-t-il.

Le processus de réconciliation et de reconnaissance des peuples autochtones lui paraît néanmoins lent. Le gouvernement traîne encore des pieds. [...] Nous ne sommes pas encore libres de vivre comme nous le voulons, mais nous y arrivons doucement. Nous avons des gens éduqués, des philosophes, des médecins, des avocats… Nous y arrivons.

Jacqueline Lalonde et Wanda Cormier Rose n'ont pas été élevées en apprenant toutes les traditions autochtones. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Un rassemblement sous le signe de la reconnexion

Devant lui, Jacqueline Lalonde et Wanda Cormier Rose ouvrent la marche avec une énorme banderole orange. Les deux amies ont deux parcours différents, mais unis par un réapprentissage de leur culture.

Les parents de Jacqueline Lalonde ont été envoyés dans des pensionnats pour Autochtones. Le métissage mi’kmaw de Wanda Cormier Rose a été longtemps un secret de famille.

Ça a été un sacrifice pour moi de ne pas être élevée de manière traditionnelle. Beaucoup a été perdu. C’est essentiel de se souvenir de notre identité et de la direction que nous souhaitons prendre , explique Jacqueline Lalonde, qui participe pour la première fois à la marche.

Plus de 400 personnes s'étaient inscrites pour participer à la marche pour la réconciliation, le double de l'année précédente. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Ce rassemblement existe depuis 2009, institué la première fois pour commémorer les excuses historiques prononcées par le premier ministre Stephen Harper.

« Notre culture a été perdue. Un rassemblement comme celui-là est un bon début. » — Une citation de Jacqueline Lalonde, participante crie à la marche

Plus les gens participent, plus il y aura de reconnaissance de l’histoire, des événements, de la vérité , acquiesce Wandar Cormier Rose. Entourée d’un flot de jupes à rubans et de t-shirts orange, la mère de famille ressent un immense sentiment d’appartenance.

« Mes enfants ne vont pas grandir comme moi. Ils vont connaître leur culture et j’en suis fière. » — Une citation de Wanda Cormier Rose, participante à la marche

Beaucoup de travail reste encore à faire selon les deux femmes, surtout en matière d’apprentissage des langues autochtones.

Des Métis qui se sentent souvent oubliés

Le président de l'association locale 87 des Métis de l'Alberta, Peter McPherson, et la secrétaire, Jamie Rozema-Stinson, ont participé à la marche pour continuer à faire connaître l'histoire et la culture métisse. Photo : Radio-Canada / Tiphanie Roquette

Le fossé de connaissances se rétrécit, mais il y aura toujours un fossé , constate également Peter McPherson, président de l'association locale 87 des Métis de l'Alberta. Accompagné de Jamie Rozema-Stinson, secrétaire de l’association, il fait fièrement flotter le drapeau métis.