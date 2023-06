Les plaques d’immatriculation bilingues sont difficiles à obtenir, selon une Manitobaine

Sur la plaque d'immatriculation bilingue du Manitoba, il est inscrit le mot Bienvenue sous la formule Friendly Manitoba . Depuis son lancement en 2013, plus de 11 000 exemplaires sont en circulation dans la province, selon des données de l’Assurance publique du Manitoba (MPI).

Cependant, Mélanie Cwikla raconte ne pas avoir réussi à s'en procurer une pour sa nouvelle voiture.

Dans une succursale Autopac, lorsqu’elle a demandé à avoir une plaque bilingue, elle dit avoir reçu une réponse qui l’a surprise et déçue. [L’agente] me regarde d'un air embêté comme si j'étais une extraterrestre et elle me dit "Des plaques bilingues ça n'existe pas" , raconte-t-elle.

Mélanie Cwikla explique qu'après avoir fouillé les stocks de la succursale à la suggestion de sa collègue, l'agente n'a trouvé aucune plaque bilingue.

« Quand on voit quelqu’un avec une plaque d’immatriculation [bilingue], on sait qu’ils font partie de notre communauté », explique Mélanie Cwikla. Photo : Radio-Canada / Thomas Asselin

Mme Cwikla s’est par la suite rendue dans une seconde succursale Autopac, pour recevoir la même réponse. Elle raconte que l'employée de la succursale a fouillé dans ses stocks et qu'il y avait des boîtes de plaques d'immatriculation de toutes sortes , sauf les bilingues.

Puis là, tu te poses la question "Je fais quoi, je quitte, je vais dans un troisième concessionnaire ou je prends une plaque en anglais?"

Mélanie Cwikla opte finalement pour une plaque spéciale en anglais à 75 $, alors que la plaque bilingue coûte 7 $.

« C’est une manière de s’identifier comme francophone [...] Pour moi c’est un geste politique de demander le service en français. » — Une citation de Mélanie Cwikla, résidente de Winnipeg

Serge Balcaen, courtier à Brio Assurances, affirme qu'il propose régulièrement ces plaques à ses clients.

Beaucoup de gens choisissent les plaques bilingues, même s'ils ne sont pas francophones, explique-t-il. C’est une marque d’être du Manitoba , estime Serge Balcaen.

La responsabilité de l’assureur public

Pour le directeur général de la Société de la francophonie manitobaine (SFM), Daniel Boucher, c'est à l'assureur public de s'assurer que les plaques bilingues soient offertes.

Ils devraient le savoir, je ne pense pas que c’est un mystère. Ça fait longtemps que ça existe , réagit-il.

Parmi toutes les autres plaques, il devrait toujours y avoir des plaques bilingues , déclare-t-il. Ça fait partie des responsabilités de l’assureur public.

Les plaques bilingues sont activement offertes dans deux succursales Autopac désignées bilingues au Manitoba, selon Kristy Rydz, porte-parole de MPI .

Elle ajoute que tous les clients peuvent demander ces plaques dans n’importe quel centre de service .

Pour Daniel Boucher, l’offre active devrait être faite dans toutes les succursales. C’est dans la liste, quand on regarde le site web [de MPI ] , ajoute Daniel Boucher.

C’est un peu difficile à comprendre.

Avec les informations d'Abdoulaye Cissoko et Alice Dulczewski