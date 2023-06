L’hortithérapie, ou quand la nature soigne le corps et l’esprit

L'hortithérapie sociale jumelle les vertus thérapeutiques de la connexion à la nature, et les bienfaits de nouer de nouvelles amitiés. Peu connue au Canada, elle étend tranquillement ses racines et connaît une demande grandissante.

Il n’y a qu'environ 30 hortithérapeutes certifiés au pays. Lorsque je dis que je suis une hortithérapeute, personne ne sait ce que ça veut dire , dit Katie McGillivray en riant.

Katie McGillivray est une thérapeute horticole agréée (HTR) et une membre active de l'Association canadienne de thérapie horticole. Photo : Radio-Canada / Daphné Dossios

Katie McGillivray est hortithérapeute certifiée par The Canadian Horticultural Therapy Association ( CHTA ) depuis 2021. L’hortithérapie est une pratique qui a des objectifs cliniques préétablis qui ont pour but de mettre les gens en contact avec la nature pour leur bien-être.

On a des buts précis, des évaluations à faire, un travail de documentation. Souvent, ces programmes se déroulent dans des établissements de soins de longue durée ou des hôpitaux , raconte-t-elle.

Durant l'atelier, les participants ont appris à identifier les diverses fleurs du jardin, le tout dans la bonne humeur. Photo : Radio-Canada / Daphné Dossios

Katie McGillivray offre aussi des programmes d’horticulture thérapeutique depuis 2014. Ces programmes sont centrés sur une approche communautaire, moins clinique.

Le programme d’horticulture thérapeutique social qu’elle offre à Earthwise Garden propose des ateliers de jardinages pour permettre aux participants de nouer des liens avec les gens du quartier, d’avoir une nouvelle façon de faire de l'exercice et de manger de la nourriture saine.

Avant de toucher aux plantes, les participants se sont retrouvés pour discuter d'horticulture et partager des anecdotes personnelles. Photo : Radio-Canada / Daphné Dossios

Nous voulons que le programme soit mené par les participants et la communauté. Souvent, nous allons avoir un participant qui fait l’animation des ateliers , explique-t-elle.

Les jardins sont adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Ils sont surélevés et ont des planches qui servent de banc pour que les participants puissent s'asseoir.

Maryel Jenvey participe au programme d’horticulture thérapeutique social à Earthwise Garden depuis un an. Moi, je soufre de fibromyalgie. Je ne sors pas souvent de la maison. [Ces ateliers] sont assez facile à accéder pour moi. Il n’y a pas beaucoup de pression. Je peux venir à l’improviste , explique-t-elle.

Maryel Jenvey participe régulièrement aux ateliers d'hortithérapie. Photo : Radio-Canada / Daphné Dossios

« Si une personne manque une rencontre, parce qu’elle ne se sent pas bien, les participants vont s’informer pour voir si elle a besoin d’aide. [...] L’esprit communautaire de ce programme est vraiment formidable. » — Une citation de Katie McGillivray, hortithérapeute

En plus des ateliers de jardinage, l’aspect amical et social des rencontres fait grandement de bien à Maryel Jenvey. On se voit aussi des fois à l’extérieur des ateliers. [...] On parle de nos vies, de tout et de rien. On est des amies. Ça fait vraiment du bien , dit-elle.

Bien que l’esprit communautaire du programme à Earthwise Garden est important, Katie McGillivray est toujours impressionnée par la motivation des participants à jardiner.

Durant l'atelier, les participants (gauche) se sont prêtés à un jeu de devinettes sur les graines préparé par l'hortithérapeute Katie McGillivray (droite). Photo : Radio-Canada / Daphné Dossios

Le plus grand changement que je vois chez les gens est la confiance qu’ils ont en leur capacité de jardinage.[...] C’est formidable de voir qu’avec nos ateliers et tous les thèmes que nous avons abordés, combien chacun a appris de l’autre , raconte-t-elle.

Katie McGillivray a un conseil pour tous ceux qui veulent jardiner : parlez aux aînés de votre communauté et aux autres jardiniers.