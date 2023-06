Le projet de Géolagon de Charlevoix réduit de moitié

Après avoir été rabroué par la municipalité de Petite-Rivière-Saint-François qui jugeait son projet initial non-conforme, Louis Massicotte revient à la charge. Il a présenté jeudi dernier une nouvelle mouture de son ambitieux et controversé projet de lagon et de chalets géothermiques.

On a pris acte des commentaires à la fois des autorités et du public, assure le promoteur. On arrive avec un projet qui est très similaire, mais qui est beaucoup moins important en termes de volume.

Louis Massicotte est toujours déterminé à implanter son projet de Géolagon à Petite-Rivière-Saint-François. Photo : Radio-Canada / Camille Carpentier

Le nouveau projet, estimé à 250 millions de dollars, prévoit la construction de 145 chalets doubles plutôt que 306 comme le prévoyait le projet initial. Aucune nouvelle phase n'est prévue, assure-t-il.

De plus, les unités d’hébergement seront reliées entre elles.

En plus du lagon sur le toit du bâtiment hôtelier, la nouvelle mouture intégrerait 145 pavillons reliés entre eux. Photo : Gracieuseté: Louis Massicotte

Le plus important, c'est que chacun des pavillons seront reliés par un corridor hors-sol, précise Louis Massicotte. Ça va permettre aux baigneurs de sortir de leur habitation à l'abri des intempéries.

« Ça devient un seul bâtiment puisque tout est interrelié. » — Une citation de Louis Massicotte, promoteur du Géolagon de Charlevoix

Selon lui, cette modification permet aussi de rendre le projet conforme à la réglementation municipale en vigueur. Le Géolagon deviendrait ainsi un établissement hôtelier de court séjour plutôt qu’une résidence de tourisme, ce qui respecte le schéma d’aménagement de la zone F15 de la municipalité, lieu choisi pour la construction.

La Municipalité satisfaite, à priori

Le maire de Petite-Rivière-Saint-François est satisfait des modifications apportées par l’entrepreneur.

C’est intéressant, dit-il. En termes d’hébergement, ça cadre bien avec le paysage du secteur.

« On considère que c’est un deuxième départ. » — Une citation de Jean-Guy Bouchard, maire de Petite-Rivière-Saint-François

Le projet ne compte plus que 145 chalets plutôt que les 306 initialement prévus. Photo : Gracieuseté: Louis Massicotte

De prime abord, la nouvelle mouture du Géolagon semble respecter la réglementation municipale selon le maire. Plusieurs étapes restent toutefois à franchir. Le promoteur devra d’abord présenter un nouveau document plus détaillé à la Municipalité, qui devra l’analyser.

Par ailleurs, la MRC de Charlevoix a décrété un gel de construction sur la zone F15, en bordure de la route 138. Ce moratoire pourrait s’étirer au moins jusqu’à l’automne, affirme Jean-Guy Bouchard.

[Le promoteur] a encore un certain temps pour revoir son concept , note l'élu.

Saint-Tite-des-Caps comme plan B

Même s’il est toujours déterminé à implanter son projet à Petite-Rivière-Saint-François, Louis Massicotte ne cache pas avoir un plan B. Si la municipalité rejette le Géolagon, il compte se tourner vers Saint-Tite-des-Caps, à une trentaine de kilomètres plus à l’ouest.

On a mis sous promesse d'achat des terrains à cet endroit-là , affirme le promoteur.

Joint au téléphone, le maire de Saint-Tite-des-Caps, Majella Pichette, confirme avoir eu des discussions avec Louis Massicotte. L’élu se dit intéressé par le projet, mais la Municipalité devra l’analyser en temps et lieu.

Son homologue Jean-Guy Bouchard ne s’en formalise pas.