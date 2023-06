La Ville de Québec tourne le dos au projet de pont d’étagement réservé aux véhicules à l’intersection des boulevards Robert-Bourassa et Lebourgneuf. Sans en dire davantage sur la solution envisagée, l'administration Marchand veut favoriser une meilleure cohabitation entre piétons, cyclistes et automobilistes.

Le viaduc était une promesse électorale du précédent maire de Québec, Régis Labeaume, pour fluidifier la circulation et régler les problèmes de congestion dans un carrefour où passent plus de 70 000 voitures par jour.

On a levé un drapeau pour dire comment on peut optimiser ce secteur-là, pour faire en sorte de transporter plus de personnes et non pas de véhicule , a indiqué lors du conseil municipal mardi Maude Mercier-Larouche, responsable de la mobilité intégrée dans l’équipe du maire.

Une erreur de formulation , dit le ministère

Interrogé sur la question, le cabinet de la ministre des Transports Geneviève Guilbault indique qu’aucune décision définitive n’a encore été prise.

C’est une modification à un appel d’offres qui a mis la puce à l’oreille de l’opposition officielle apportant le sujet sur la table lors du conseil municipal mardi soir.

À la demande de la Ville de Québec, le ministère des Transports et de la Mobilité durable ( MTMD) devait étudier la circulation dans Lebourgneuf en vue de déterminer quelles mesures pourraient améliorer le transport en commun.

La version originale datant du 13 juin mentionnait l’implantation de mesures pour le transport collectif ainsi qu'un pont d’étagement.

Or, dans un addenda publié 48 heures plus tard, il n’était plus question de l'infrastructure.

Dans un courriel, le MTMD a remis les pendules à l’heure.

L’ AOP publié le 13 juin contenait effectivement une erreur de formulation. Un addenda a été publié le 15 juin à 15 h 01 sur SEAO pour rectifier puisqu’à cette étape du projet, plusieurs scénarios sont présentement à l’étude afin d’élaborer un avant-projet préliminaire qui conviendra de la meilleure solution.

L’opposition accuse le maire de torpiller le projet

De son côté, l’opposition fustige l’éventuel abandon de l'infrasture routière.

Si on enlève le pont à étagement ça va être catastrophique , met en garde Patrick Paquet, chef d'Équipe Priorité Québec.

« On voit que cette administration-là n’en a rien à foutre des voitures. C’est à rien y comprendre, parce que d’avoir des bouchons de circulation le matin puis le soir ce n’est pas bon pour l’environnement, puis c’est pas bon au niveau économique non plus. » — Une citation de Patrick Paquet chef d'Équipe Priorité Québec

Le chat sort du sac , accuse Patrick Paquet, convaincu que l'administration Marchand a réclamé ces changements au ministère des Transports. Il y a eu un coup de téléphone pour dire nous le pont à étagement on n’y tient pas , ajoute M. Paquet estimant que la mesure est destinée à forcer les automobilistes du secteur à utiliser bus et tramway.

Le chef de l’opposition officielle Claude Villeneuve doute quant à lui que l’abandon d'une infrastructure réservée aux voitures soit la bonne solution. C’est une autoroute qui arrête là. On va faire installer des pistes cyclables, ça fera pas disparaître le débit qui vient de l’autoroute , a-t-il dit lors de la séance du conseil municipal.

Un quartier en pleine expansion

Avec la proximité des Galeries de la Capitale et le développement immobilier majeur que représente le Quartier Mosaïque, la circulation est appelée à augmenter dans les prochaines années.

Mosaïque prévoyait en 2019 la construction de 11 immeubles, soit 2200 unités d'habitation, en plus des espaces commerciaux.

À terme, les besoins en déplacements dans le secteur risquent de s’accroître considérablement.

C’est ce qu’avait anticipé l’ancien maire Régis Labeaume en 2018. La construction du pont à étagement avait alors été évaluée à environ 50 millions de dollars.

