Principalement utilisée par des équipes de soccer, mais aussi de ultimate frisbee, de football et de baseball, l'ancienne surface était vraiment arrivée à la fin de sa vie utile. C'est que les granules qui servaient de coussin entre le gazon synthétique et la base de ciment avaient presque tous disparus, augmentant ainsi le risque de blessures pour les joueurs.

Inaugurée en août 2013, la première version du terrain aura donc accueilli des sportifs pendant un peu moins d'une décennie. Une telle surface peut habituellement demeurer sécuritaire un peu plus longtemps, reconnaît Alain Gagné, le directeur général de VMSO .

Que ce soit au niveau de l'entretien, des activités qu'on a tenues ou de la qualité initiale, il y a plein de choses qui font qu'un terrain peut durer 10 ans ou 15 ans. Dans notre cas, ça a duré une dizaine d'années et on était vraiment dû pour changer , explique-t-il.

Le directeur général de Vision Multisports Outaouais, Alain Gagné Photo : Radio-Canada / Charles Lalande

M. Gagné est confiant que la surface fraîchement aménagée sera plus durable que la précédente. Son organisme a pris toutes les précautions nécessaires au cours des dernières semaines, déboursant près d'un demi-million de dollars pour rénover le gazon synthétique et procéder au nettoyage des murs, du plafond et du système de ventilation.

De plus, le nouveau terrain mise sur des granules en caoutchouc styrène-butadiène recyclé (SBR) de qualité supérieure.

Le granule qu'on avait à l'époque se désintégrait de façon prématurée, ce qui causait un peu de poussière, mais avec le SBR qu'on a mis maintenant, on n'aura plus ce problème-là , assure le directeur général de VMSO .

« Le terrain est maintenant bien attaché [partout] : on avait certains plis sur le terrain qu'on n'aura plus. Il restera à faire un bon entretien mensuel et tout devrait être magnifique pour les 15 prochaines années. » — Une citation de Alain Gagné, directeur général de Vision Multisports Outaouais

Ces travaux de rénovation étaient initialement prévus en septembre, ce qui aurait pu retarder, voire forcer l'annulation, entre autres, de la saison de soccer automnale en Outaouais. En parvenant à devancer son échéancier, VMSO a probablement évité des maux de tête à bien des organisations sportives.

Avec les informations de Charles Lalande