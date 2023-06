Le travois d’une artiste métisse pour cheminer vers la résilience

Au Musée de Saint-Boniface à Winnipeg, l’exposition StoryShifters rassemble six femmes autochtones qui travaillent à changer leur histoire avec leurs propositions artistiques. Parmi elle, l'artiste métisse Pauline Hince, pour qui l'art est une manière d'affirmer son identité.

Tout comme celle de Pauline Hince, chacune des œuvres proposées par les six artistes raconte leur cheminement personnel en tant qu’Autochtone. L'artiste métisse reconnaît que c’est la première fois qu'elle crée et expose.

Elle a construit un travois fait de peupliers provenant de la région de Saint-Malo au Manitoba. Sa famille l’a aidée à couper le bois, à le porter et à concevoir la pièce.

Le travois de Pauline Hince qu'elle a conçu avec l'aide des membres de sa famille. Le travois était utilisé par les voyageurs pour porter leurs affaires sur la neige. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Des objets qui lui ont été offerts par sa mère et par sa tante sont posés sur de la peau de chevreuil. Les lacets qui maintiennent la peau sur le bois sont faits en peau d’orignal.

Le travois était utilisé pour transporter des biens, des fourrures et aussi des personnes qui peut-être étaient malades. Le travois avait plusieurs sens. Le mien, c'est la métaphore du travois porteur d'histoire , explique Pauline Hince.

Le chapelet et la médaille de Saint-Gabriel évoquent des souvenirs d'enfance chez Pauline Hince, puisque sa famille était fervente catholique. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Chaque objet disposé dans le travois porte une histoire en lien avec le vécu de Pauline Hince.

Certains d'entre eux ont été conçus durant des ateliers qu’elle a suivis à l’Union nationale métisse Saint-Joseph du Manitoba. Il y a aussi des cadeaux qui lui ont été faits par sa mère, sa grand-mère paternelle et par une de ses tantes.

Parmi les objets figure une petite tortue de bois. Il s’agit d’un casse-tête dans lequel on peut glisser des trésors, des secrets.

Moi, je viens du camp de la tortue, c'est mon clan. Mais à l'intérieur, quand tu ouvres la tortue, c'est le secret. Et ça a été le grand secret de ma vie que j'étais métisse , confie Pauline Hince.

Pauline Hince se rappelle que dans le cadre d'une activité, des aînées métisses et africaines se sont rendues comptent qu'elles avaient des éléments culturels en commun, dont le bâton de parole. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Des objets pour soutenir la parole

Pauline Hince a 9 ans lorsqu’elle quitte Saint-Boniface pour habiter Saint-Claude avec sa famille.

C’était une communauté très européenne francophone. Il y avait seulement cinq familles métisses à Saint-Claude alors c’est là que j’ai découvert que je devais garder cela comme un secret , dit-elle.

Le casse-tête de tortue provient de Manitoulin et symbolise le clan de Pauline Hince. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Pauline Hince et ses 10 frères et sœurs parlent le Mitchif. Ils sont alors confrontés à un nouveau langage.

Ils ne parlaient pas comme nous et on ne parlait pas comme eux. Il fallait pratiquer pour changer notre langage, pour que ça résonne mieux avec le langage du village et ne jamais dire que nous étions métis , rapporte-t-elle.

« À l'âge de 9 ans, je ne comprenais pas tout ce que ça voulait dire, mais j'ai compris qu'il fallait que j'aie un peu honte de qui j'étais, d'où je venais. » — Une citation de Pauline Hince, artiste métisse

Cette couverture étoile a été piquée en courtepointe par la mère de Pauline Hince avec du tissu de robes que l'artiste portait lorsqu’elle était petite. Photo : Radio-Canada / Mathilde Gautier

Le projet StoryShifters a transformé Pauline Hince, qui confie être depuis sur le chemin de la résilience.

Ça m'a aidé à changer mon histoire, à comprendre davantage les histoires des autres. On peut transformer nos histoires pour qu'elles soient positives, pour qu'elles nous donnent du bien-être à notre corps, à notre famille et à nos communautés , rapporte Pauline Hince.

Pour elle, une des grandes réalisations du projet est la réconciliation rendue possible par l’écoute entre ces six femmes, Chris Larsen, Cheryl N Bird, Patricia Caribou, Linda Manitowabi et Victoria McIntosh, qu’elle considère aujourd’hui comme des sœurs.

Quand on parle de réconciliation, il faut parler de ce qui était vrai pour chacune d’entre nous, car nous avons toutes des expériences différentes. On a vraiment dû percer un mur à l'intérieur de nous pour faire face à ce que nous avions vécu : la pauvreté, le harcèlement ou les préjugés , rapporte Pauline Hince.

Je pense qu'il fallait se pardonner d'avoir eu honte de qui on était. On a finalement pardonné le mal que les autres nous avaient fait et nous nous sommes pardonné à nous-mêmes d’avoir eu de la colère et aussi de nos propres préjugés , poursuit-elle.

Dans ma petite boîte de tortue, ben il y n’a plus de secrets. Là, je peux dire pleinement, puis avec fierté et puis avec joie, il y n’a plus de honte. Je suis Métis de la Rivière rouge , conclut-elle avec émotion.

L’exposition StoryShifters est présentée au Musée de Saint-Boniface jusqu’au 30 septembre.