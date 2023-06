Le Festival international de jazz de Vancouver se rebâtit lentement

On a traversé une période difficile, confie Nina Horvath, directrice générale du Coastal Jazz and Blues Society depuis novembre 2021. Mais, grâce au soutien reçu des gouvernements provincial et fédéral au cours des quatre derniers mois, on se porte mieux.

Le Festival de jazz de Vancouver propose une série de concerts gratuits sur la place publique du Musée des beaux-arts de Vancouver (VAG) les 24 et 25 juin. Photo : Jon Benjamin Photography

Toutefois, à l’instar d’autres festivals et événements culturels au pays, l’équipe du Coastal Jazz & Blues Society, l’organisme responsable du festival, a dû faire face à des défis de taille depuis 2020.

Parmi ces embûches, notons la hausse significative des coûts de fonctionnement et de tournée des artistes.

Mais l'organisme a aussi connu dans les dernières années une crise de gouvernance ayant mené au départ de l’ancienne directrice générale et de la programmation Rainbow Robert de même que subi la perte du commanditaire en titre du festival (la Banque TD).

Des contraintes qui ont poussé l’équipe à réduire la taille du festival cette année et faire des choix difficiles.

L’apport de la Banque TD représentait environ le tiers du budget du festival, précise Nina Horvath. Cet argent permettait de financer des concerts gratuits. Donc, malheureusement, cette année, nous avons dû annuler la fin de semaine de spectacles gratuits au parc David Lam.

Les organisateurs du festival ont dû annuler les spectacles gratuits du parc David Lam cette année en raison des coupes financières. Photo : Jon Benjamin Photography

« Ça n’a pas été une décision facile, car c’est un événement très, très apprécié du public. On compte bien le ramener dans le futur. » — Une citation de Nina Horvath, directrice générale du Coastal Jazz and Blues Society

Eduardo Ottoni, directeur des opérations au Coastal Jazz and Blues Society depuis une douzaine d’années, abonde dans le même sens.

On est un organisme à but non lucratif. Donc, ça devient difficile de présenter des concerts gratuits d’artistes internationaux quand nos frais ont augmenté de 30 % , lance-t-il.

Le coût de l’essence, de location de camions, de réservation de chambres d'hôtels a beaucoup augmenté, précise Eduardo Ottoni. Il ajoute que des pénuries de certains équipements se sont également fait sentir en raison de la guerre en Russie.

Malgré ces épreuves financières, l’équipe a choisi de ne pas augmenter le prix des billets cette année.

Le trompettiste Chris Botti et la vedette du rock afro-cubain Cimafunk comptent parmi les têtes d'affiche du 38e Festival international de jazz de Vancouver. Photo : Fabrizio Ferri - Raul González

On comprend que les temps sont durs, dit Nina Horvath. Donc, on voulait que les gens puissent encore se payer un concert.

L’île Granville : le centre névralgique du festival

Avec 140 spectacles en salle et extérieurs, dont 50 concerts gratuits, le festival a choisi de concentrer une bonne partie des événements sur l'île Granville cette année, ajoutant le Revue Stage sur sa liste de lieux de spectacles.

Le festival a choisi de concentrer une bonne partie des événements sur l'île Granville cette année. Photo : Radio-Canada / Alexandre Lamic

Comme ça, les gens peuvent venir dans un seul endroit. Ça nous permet de créer un engouement , se réjouit Nina Horvath.

On essaie de créer un petit village sur l’île Granville, ajoute Eduardo Ottoni. C'est super d'avoir toutes nos ressources au même endroit, tant pour la production que pour les spectateurs. Et la moitié de nos spectacles ici sont gratuits.

Opération charme

Les nombreux bouleversements des trois dernières années ont poussé l’équipe à miser sur une opération charme auprès du public et des potentiels donateurs.

« On a dû revoir nos sources de revenus et modèles de financement. » — Une citation de Nina Horvath, directrice générale du Coastal Jazz and Blues Society

La directrice explique que l'organisme a embauché une agence afin de trouver un nouveau commanditaire en titre. La démarche peut prendre du temps, souligne la directrice qui précise qu'entretemps, le festival cherche à diversifier ses sources de financement en encourageant notamment le soutien provenant d’individus, bienfaiteurs et mécènes.

Des artistes en concert lors du festival en 2022. Photo : CRAIG SINCLAIR

Les gens connaissent le festival, mais pas nécessairement l’organisme derrière le festival, confie-t-elle. Cette année, nous voulons expliquer qui nous sommes pour que les gens comprennent tout ce que nous faisons en coulisses pour soutenir la communauté artistique.

Eduardo Ottoni se réjouit de la nouvelle direction que prend l’organisme après cette zone de turbulence.

« On est en train de se rebâtir. On essaie de gérer l’organisme d’une manière moderne, inclusive et équitable. » — Une citation de Eduardo Ottoni, directeur des opérations au Coastal Jazz and Blues Society

Un enthousiasme que ressent également Nina Horvath quand elle se projette dans le futur.

Je suis très excitée de voir ce dont nous serons capables dans le futur, s’exclame-t-elle. Ce festival a un incroyable héritage. Nous cherchons dorénavant à voir quelle part de cet héritage va nous propulser vers l’avant , conclut-elle.

Le Festival international de jazz de Vancouver se tient du 23 juin au 2 juillet dans différents espaces de la ville, entre autres à l'île Granville, sur la place publique du Musée des beaux-arts de Vancouver (VAG) et au Vancouver Playhouse.