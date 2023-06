D'un bout à l'autre du pays, des communautés autochtones et leurs alliés se rassemblent pour souligner la Journée nationale des peuples autochtones. À Toronto, une centaine de participants se sont réunis à la place Nathan Phillips pour célébrer la diversité et les contributions des Premières Nations, des Inuits et des Métis, lors d'une cérémonie du lever du soleil.

La cérémonie du solstice d'été a eu lieu tôt mercredi matin, devant l’hôtel de veille, pour marquer la journée la plus longue de l'année.

Une centaine de personnes, dont des personnes autochtones et des alliés, ont souligné l’occasion en participant à un cercle de feu sacré.

Le cercle de feu est un rituel sacré chez les peuples autochtones. Photo : Radio-Canada

Ce moment de réflexion a permis aux participants de réfléchir aux enjeux qui continuent de toucher des communautés autochtones comme les problèmes d'accès à l'eau potable et les difficultés des survivants des pensionnats autochtones, par exemple.

On voit qu'il y a un changement dans la culture , constate le gardien du feu, Geoff Daybutch.

« Le progrès vers la réconciliation va à la vitesse de pas de tortue, mais on avance petit à petit. » — Une citation de Geoff Daybutch, gardien du feu sacré

Pour certains participants, le cercle de feu qui marque le début officiel de l'été est une occasion de se renouveler et de faire un pas de plus vers la réconciliation.

Des cérémonies comme celle-ci permettent une grande ouverture et des conversations profondes lors de la cérémonie. Ce ne sont pas seulement des prières, il y a plusieurs appels à l'action , explique-t-il.

Kim Wheatley (gauche) est une grand-mère anishinaabe ojibway de la Première Nation de Shawanaga. Elle est une leader dans sa communauté. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Le solstice est une transition vers une nouvelle saison, une nouvelle série de cadeaux que nous offre la vie, une série de nouvelles responsabilités , lance la grand-mère et leader autochtone, Kim Wheatley.

C'est important de sentir que nous sommes une partie prenante au lieu de sentir qu'on est une partie de quelque chose , croit-elle.

Des fraises et du thé à la cerise ont été servis aux participants lors du feu sacré, mercredi matin. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

C'est un bel événement sacré qui nous permet de communiquer et de nous réapproprier notre pouvoir , ajoute Kim Wheatley.

Des fraises fraîchement cueillies et du thé à la cerise ont aussi été servis aux participants du cercle de feu sacré.

Le partage est une valeur importante dans la culture autochtone.

Perpétuer les traditions

La cérémonie du cercle de feu est aussi un moment spirituel pour démontrer sa gratitude envers la nature et tisser des liens entre les générations passées et futures en rendant hommage aux traditions et à la culture autochtones.

Selon le recensement de la population autochtone dans les régions métropolitaines canadiennes de Statistique Canada, 44 635 personnes autochtones vivaient à Toronto, en 2021.

Parmi elles, des anciens, des parents, mais aussi des enfants.

Candace Esquimaux et sa fille célèbrent le solstice d'été pour conserver leurs traditions autochtones. Photo : Radio-Canada / Myriam Eddahia

Candace Esquimaux est une traiteuse, entrepreneuse et mère de famille.

J'aime soutenir ma communauté et je suis très reconnaissante que les membres de ma communauté me soutiennent et encouragent mon entreprise de traiteur , explique-t-elle.

Chaque année, elle et sa fille assistent à la cérémonie annuelle de Toronto qui marque le solstice d'été.

Ma fille a participé à plusieurs cérémonies et je suis tellement reconnaissante que mes enfants puissent vivre cette expérience que je n'ai pas eue grandissant , indique Candace Esquimaux

Pour plusieurs d'entre nous, c'est une nouvelle saison et un nouveau départ, les gens fleurissent , pense-t-elle.

Je ne veux pas que les gens me disent comment guérir. Nous avons besoin de soutien et d'être entendus , rappelle Kim Wheatley.