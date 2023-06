Elisapie reprend The Unforgiven de Metallica en inuktitut 

Après Heart of Glass de Blondie et Time After Time de Cindy Lauper, Elisapie propose en cette Journée nationale des peuples autochtones une autre reprise en inuktitut, The Unforgiven, un classique de Metallica rebaptisé pour l’occasion Isumagijunnaitaungituq. La chanson a d’abord été dévoilée en exclusivité mardi par le magazine Rolling Stone.