Halifax célèbre le solstice d’été au rythme de la Fête de la musique

Des artistes locaux francophones et anglophones y feront des performances musicales de 13 h 30 à 19 h 30.

L'événement est ouvert à tous les musiciens, amateurs comme professionnels.

À Halifax, des musiciens présenteront des styles allant du country au classique en passant par la pop, la musique électronique et celtique.

Chant choral en plein air

L'ensemble vocal les Voix d'Acadie montera sur scène vers 19 h, pour présenter un aperçu d'un concert sur lequel ses membres travaillent depuis quelques mois.

On n'est en train de fêter notre cinquantième anniversaire d'existence et on pratique depuis l'an dernier pour préparer notre répertoire pour notre spectacle qui aura lieu en octobre , explique la choriste Sonia Losier, qui fait partie de l'ensemble depuis 29 ans.

Une vingtaine de choristes monteront sur la scène du pavillon des jardins publics.

« On est pas une chorale statique. On bouge, on a des mouvements sur certaines pièces ou soit des choristes qui font de la danse, des petites chorégraphies, et on a même des fois des mises en scène. » — Une citation de Sonia Losier, choriste pour l'ensemble vocal les Voix d'Acadie

Comme ce ne sera pas l'acoustique intérieure habituelle, chanter en plein-air sera un exercice plus décontracté qu'à l'habitude, laisse savoir Sonia Losier. On va avoir nos cartables pour nous aider à mieux performer. Habituellement, tout est appris par cœur.

La Fête de la Musique est un concept né en France en 1982. Elle est aujourd'hui célébrée un peu partout dans le monde, le 21 juin, avec l’objectif de promouvoir la musique dans l'espace public et la rendre accessible à tous.