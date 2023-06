Pour l’ensemble de la province, la hausse du prix moyen des loyers pour les logements offerts en location est de 13,7 % entre les printemps 2022 et 2023. Il s’agit de la plus forte augmentation des quatre dernières années, selon le regroupement. Depuis 2021, il collige des données sur les loyers disponibles au Québec sur le site web de petites annonces Kijiji.

« On est plus qu’inquiets. Maintenant, on est scandalisés. »