Bilan d’une année à deux dans une classe de Bécancour

L’enseignante de 2e et 3e année à l'École Beauséjour de Bécancour, Marie-Kim Piché, est accompagnée d’une aide trois heures par jour depuis le mois d’août.

En août, l’enseignante et son aide nous avaient dit aborder avec enthousiasme ce nouveau défi. À quelques jours de la fin des classes, elles dressent un bilan positif de cette expérience.

Marie-Kim Piché croit qu'une ressource supplémentaire favorise la réussite des élèves, surtout dans une classe multiniveau comme la sienne. Fréquemment, elle venait me dire : "j'ai remarqué telle difficulté chez tel enfant en circulant [parmi les élèves]".

« Je suis certaine que pour [les élèves], ça a eu des effets bénéfiques. S'il y a de quoi, oui, ça a certainement augmenté leurs résultats. » — Une citation de Marie-Kim Piché, enseignante

Elle est aussi ravie d’avoir davantage pu se concentrer sur son métier d’enseignante. Ça m'a donné du souffle. Ça m'a motivée , dit-elle.

Les élèves que nous avons rencontrés ont dit adorer avoir deux ressources dans la classe. Photo : Radio-Canada / Josée Ducharme

Marie-Kim Piché et l’éducatrice Isabelle Labarre reconnaissent qu’elles ont dû prendre du temps durant leurs pauses pour se coordonner et s’ajuster à cette nouvelle réalité.

Isabelle Labarre n’était pas certaine des tâches qu’elle allait accomplir, mais elle ne regrette pas d’avoir embarqué dans l’aventure et a déjà hâte de retrouver ce rôle à la prochaine rentrée scolaire.

« J’ai beaucoup aimé, c’est vraiment valorisant. » — Une citation de Isabelle Labarre, éducatrice et aide à la classe

Je savais que je ferais des photocopies et du plastifiage, mais vraiment, de participer à la vie de classe, [...] faire des activités et des ateliers, je ne m'attendais pas à ça et c'est un côté que j'ai vraiment beaucoup aimé , raconte-t-elle.

Cent écoles au Québec bénéficient d'une aide à la classe. Ce nombre passera à 200 dès la rentrée 2023.

D’après le reportage de Charles-Antoine Boulanger