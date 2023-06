Une université de la C.-B. dispense des étudiants autochtones de droits de scolarité

Selon le président et vice-chancelier de l’établissement, Alan Davis, l’Université s’est engagée à créer un environnement accueillant pour les étudiants autochtones. Le fait de mettre fin aux droits de scolarité pour certains d’entre eux s’inscrit dans ses efforts pour établir des partenariats ouverts et constructifs avec les communautés autochtones de la région, dit-il dans un communiqué.

« L'éducation est essentielle à la réconciliation. » — Une citation de Alan Davis, président et vice-chancelier de l'Université polytechnique Kwantlen

Les étudiants actuels et futurs des Premières Nations Kwantlen, Katzie, Semiahmoo, Musqueam, Tsawwassen, Qayqayt et Kwikwetlem seront admissibles, précise l’Université.

L’établissement indique dans son communiqué que cette exemption coïncide avec la publication d'un plan qui vise à lutter contre le colonialisme systémique, l'oppression et le racisme dont les peuples autochtones continuent de faire l'objet .

L'Université précise que ce plan constitue la réponse de l'établissement aux appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada et aux appels à la justice découlant de l'Enquête nationale sur les femmes, les filles et les personnes autochtones des communautés 2SLGBTQQIA disparues et assassinées.

Nous vivons un moment unique dans l'histoire de ce pays, un moment où nous sommes confrontés au passé colonial du Canada , souligne la chancelière Kwuntiltunaat (Kim Baird). En tant que première femme autochtone chancelière de [l’Université], je suis fière de voir le travail [...] pour assurer qu’elle contribue à la transformation au fil du temps.

L'Université polytechnique Kwantlen affirme être l'un des premiers établissements postsecondaires de la province à instaurer une exemption de droits de scolarité pour des étudiants autochtones.