Un pourvoyeur fermé à cause des feux de forêt

Gerry Glass, le propriétaire et exploitant du centre de villégiature familial pour la chasse et la pêche Bull Lake Outfitters, indique que même si certains ont été évacués, il a été autorisé à rester sur les lieux.

Tout le monde au nord a été évacué et certains des autres camps qui ne sont pas des résidents à plein temps ici à Bull Lake ont été évacués. Mais comme nous sommes des résidents à temps plein, nous avons été autorisés à rester , affirme-t-il.

Le propriétaire indique que l’incendie de Sudbury 17 s’est approché à 15 kilomètres de sa propriété.

Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario (MRNF) a confirmé pour la première fois l’existence de l’incendie le 4 juin.

Le 20 juin, ce dernier couvrait 5 857 hectares et n’était toujours pas maîtrisé.

Plusieurs équipes sont engagées sur le feu , soutient le ministère sur son site web consacré aux incendies de forêt.

Gerry Glass aurait d’ailleurs aperçu des animaux fuir le feu, notamment des élans et des ours sur la route et des volées d’oiseaux s’éloignant de la fumée, expérience qu’il a qualifiée de surréaliste.



Il affirme toutefois que les autorités de la région n’ont pas encore dévoilé de pertes liées aux incendies.

Le feu est passé au-dessus de deux cabanes situées dans la brousse, mais les pompiers m’ont dit qu’ils avaient réussi à le maîtriser à temps , déclare M. Glass.

Des restrictions de déplacement sont en vigueur dans le nord depuis le 5 juin 2023, avec 20 feux actifs actuellement. Photo : ENVIRONNEMENT CANADA

Un handicap probable pour les entrepreneurs

Bien que l’incendie de Sudbury 17 ne soit pas encore maîtrisé, M. Glass indique que la route qui mène à sa propriété a été rouverte le 20 juin et qu’il reçoit déjà des appels de personnes souhaitant réserver un séjour pour l’été.

Par ailleurs, le propriétaire craint de ne pas pouvoir couvrir les pertes accumulées depuis le début de la saison.

« Nous ne savons pas si le gouvernement va accorder des subventions ou ce qui va se passer » — Une citation de Gerry Glass, propriétaire et exploitant du pourvoyeur Bull Lake Outfitters

Nous discutons avec des compagnies d’assurance pour essayer d’obtenir une compensation pour la perte d’activité , ajoute M. Glass.

Un nouveau feu encore hors de contrôle a été déclaré à Cochrane 15, à un kilomètre au nord-est d’Attawapiskat le 20 juin en soirée, et n’est pas encore maîtrisé.

Selon le gouvernement de l’Ontario, 20 feux de forêt sont actuellement actifs dans la région Nord-Est.

Avec les informations de CBC