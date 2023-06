L'entreprise OceanGate, qui organise ce périple aquatique, a refusé à maintes reprises de faire inspecter et certifier son sous-marin par une entreprise spécialisée.

Ce n’est pas un sous-marin qui a suivi les règles , déplore William Kohnen, président du Comité des submersibles habités de la Société de technologies sous-marines (MTS), en entrevue mercredi à l'émission Tout un matin, sur les ondes d'ICI Première.

En 2018, M. Kohnen participait à un événement réunissant de nombreuses figures éminentes des technologies sous-marines à travers le monde.

Il y a quand même beaucoup d’experts sur place qui m’ont dit [qu'ils avaient plusieurs] soucis avec la stratégie que la compagnie prenait de ne pas suivre les règles normales de certification de sous-marins, sous prétexte que les règles de certification n’étaient pas assez [larges] et ne couvraient pas assez de nouvelles technologies , raconte-t-il.

William Kohnen et une quarantaine de spécialistes de la MTS avaient alors transmis une lettre au patron d'OceanGate, Stockton Rush. Ils y faisaient part de préoccupations unanimes concernant le développement du Titan et ses expéditions prévues vers le Titanic.

L'existence de cette lettre a été révélée mardi par le New York Times, qui en a obtenu copie.

Nous appréhendons que l'approche expérimentale actuelle adoptée par OceanGate pourrait entraîner des résultats négatifs (de mineurs à catastrophiques) qui auraient de graves conséquences pour tout le monde dans l'industrie , peut-on y lire.

Les signataires somment l'entreprise de respecter les normes établies par la société d'évaluation de risques DNV, ou son équivalent. Bien que cela puisse demander du temps et des dépenses supplémentaires, nous considérons unanimement que ce processus de validation par un tiers est un élément essentiel pour garantir la protection de tous les occupants du sous-marin , écrivent-ils.

« Nous serions reconnaissants si vous pouviez confirmer qu’OceanGate comprend les bénéfices futurs d’investissements pour adhérer à nos directives et protocoles de sécurité acceptés par l’industrie. » — Une citation de Extrait de la lettre signée par des membres de la MTS

Un ancien haut placé licencié

Il n'est pas obligatoire pour un fabricant de sous-marins de suivre le processus de certification comme le recommande la MTS , précise William Kohnen. Or, une vaste majorité d'entre eux le font.

À 95 %, [presque] tous les sous-marins qui sont faits aujourd’hui sont suivis par l'une des 30 [sociétés] qui vérifient la fabrication des sous-marins, qui font le suivi, du design à la fabrication jusqu’aux essais, pour vérifier que tout marche comme c’est supposé , souligne-t-il.

M. Kohnen ajoute que parmi les 10 sous-marins en mesure d'aller à 4000 mètres dans les profondeurs, celui d'OceanGate est le seul qui ne respecte pas ces normes.

« Ça ne pardonne pas, l’océan. Dans le nord de l’Atlantique, c’est rough. » — Une citation de William Kohnen, président du Comité des submersibles habités de la MTS

Une plainte datant de 2018, consultée par l' AFP , montre d'ailleurs que David Lochridge, ancien directeur des opérations marines de l'entreprise, a été renvoyé après avoir fait part à son employeur d'inquiétudes pour la sécurité des passagers.

Selon M. Lochridge, l'entreprise a ignoré ses commentaires et a refusé de procéder à des essais cruciaux et non destructifs .

Le hublot à l'avant de l'engin n'a pas été conçu pour résister à la pression ressentie à 4000 mètres de profondeur, mais plutôt à 1300 mètres, soutient-il.

Les recherches se poursuivent

Rappelons que le sous-marin Titan, qui offre à des touristes la possibilité d'observer les vestiges du Titanic, manque à l'appel depuis dimanche soir.

Cinq personnes étaient à bord, dont le patron de l'entreprise, Stockton Rush.

Les opérations de recherche, orchestrées par la Garde côtière américaine à Boston, sont toujours en cours. Le Canada et la France y participent.

Depuis 2021, OceanGate propose à des touristes d'explorer l'épave du célèbre paquebot, qui repose à 3800 mètres au fond de l'océan Atlantique, à environ 700 kilomètres au sud de Saint-Jean de Terre-Neuve. Le voyage est offert pour la somme de 250 000 $ US par personne.

Avec les informations du New York Times et de l'Agence France-Presse