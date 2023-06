Selon le Traité ou les Articles de paix et d'amitié renouvelés de 1752, les Britanniques ont promis que des maisons de troc seraient construites pour que les Mi'kmaq puissent vendre leurs marchandises et leur artisanat, mais ce n'est jamais arrivé.

Les Mi'kmaq se sont également vu promettre des terres riveraines à la suite de l'explosion d'Halifax, avant d'être lentement déplacés hors de la région.

La chef de Sipekne'katik, Michelle Glasgow, affirme que ce nouveau poste de traite, appelé le Treaty Truck House, remplit une promesse qui a pris trop de temps à se réaliser.

C'est pour nous , dit-elle. C’est juste un endroit où nous pouvons venir pour vendre notre artisanat, et où nous nous sentons les bienvenus!

La Première Nation Sipekne'katik est la deuxième plus grande communauté Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Robert Short

Elle raconte qu'il y a 20 ans, elle vendait des boucles d'oreilles sur une petite table au bord de l'eau, mais elle craignait constamment d'être expulsée.

Avoir une place ici et savoir que c'est un endroit où les membres de la bande peuvent venir et vendre leur artisanat, je pense que c'est une bonne chose , dit-elle.

Le poste de traite a ouvert ses portes l'automne dernier, mais l’ouverture officielle a eu lieu à la veille de la Journée nationale des peuples autochtones. Il appartient et il est exploité par la bande Sipekne'katik.

La boutique Treaty Truckhouse propose des œuvres d'art et de l'artisanat. Photo : Radio-Canada / Daniel Jardine

La boutique propose des œuvres d'art et de l'artisanat des Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, notamment des perles, des tasses, des paniers tressés, des instruments de musique et des peintures.

C'est très important pour le peuple mi'kmaw, car cela représente notre histoire ici sur ce territoire , admet Brooke Willis, membre du conseil de bande de Sipekne'katik.

Avoir à nouveau une présence sur l'eau dans une ville c’est énorme pour la communauté des Premières Nations, donc je suis très fier de faire partie du projet!