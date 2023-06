Où célébrer la Journée nationale des peuples autochtones au Manitoba?

Chaque année, le 21 juin marque une journée d’apprentissage et de célébration des cultures autochtones au Canada.

À Winnipeg, Brandon, Thompson et plusieurs autres villes manitobaines, de grandes célébrations publiques et des événements plus intimes seront tenus pour célébrer la culture et le patrimoine des peuples cris, ojibwés, oji-cris, dakotas, dénés, métis et inuits.

À Winnipeg

À La Fourche, le centre de guérison Wa-Say organisera un pow-wow entre 13 h et 17 h, suivi de performances musicales. Des activités pédagogiques sur les tipis et le feu sacré seront aussi offertes aux enfants.

Au cours de l'après-midi, le site historique national offrira également des visites guidées intitulées Là où nos histoires se rencontrent et Les valises de l’histoire , à 11 h, 13 h et 15 h. Plus de détails sont disponibles sur le site Web de Parcs Canada.  (Nouvelle fenêtre)

Dans le quartier de la Bourse, une présentation conjointe du Musée du Manitoba et de la Ville de Winnipeg, intitulée Réconcilier nos histoires , emmènera le public à en apprendre davantage sur les monuments et les points de vue autochtones qui sont absents de leurs histoires .

En soirée, l'organisme Sauvons notre Seine organisera une visite guidée du Bois-des-Esprit, une zone boisée autour de la rivière Seine, où les marcheurs pourront découvrir l'histoire et les monuments métis de la rivière, les plantes et plus encore.

Au Musée des enfants du Manitoba, les visiteurs auront la chance de créer des œuvres d'art traditionnelles, d'assister à des spectacles de tambour et de danse des cerceaux, de manger de la bannique, d'écouter des histoires et d'aider à construire un tipi entre 11 h à 15 h.

Le Musée des beaux-arts de Winnipeg (WAG) tiendra ses activités au musée d’art inuit Qaumajuq. De 13 h à 17 h, des ateliers seront offerts aux familles.

Le musée tiendra également des visites libres dans l’après-midi. Une visite guidée de l’exposition Inuit Sanaugangit: Art Across Time aura lieu à 13 h. Une autre visite mettant en vedette l’exposition The Art of Faye HeavyShield, aura lieu un peu plus tard.

À 19 h, le musée organisera un concours de gigue avec des chansons métisses interprétées par Brad Moggie et Serge Carriere. La journée se terminera sur le toit avec des performances de DJ The Kaptain, de JC Campbell et de Brandi Vezina

L’organisme Circles for Reconciliation tiendra un événement à la Sergeant Tommy Prince Place, avec un cercle de partage à 11 h et un barbecue à midi. Des danseurs de pow-wow, du violon, un marché artisanal et des activités pour les enfants seront organisés.

L'Université du Manitoba soulignera cette Journée nationale sur son campus de Bannatyne. Un feu sacré aura lieu à 8 h 30 suivi d’une cérémonie du calumet. L’université convie ensuite les invités à un festin et à une cérémonie en l'honneur de ses aînés et gardiens du savoir.

De la danse traditionnelle, de la musique et des artisans autochtones seront également sur place.

Les visiteurs qui seront à Winnipeg pourront également visiter l'exposition permanente Vérité et réconciliation au Musée canadien pour les droits de la personne, qui documente l’histoire des pensionnats pour autochtones.

Le 17 juin, la Journée des Autochtones en direct APTN a présenté une gamme de performances d'artistes autochtones. Les intéressés pourront regarder l'émission en rediffusion mercredi.

À Brandon

Les résidents de Brandon pourront, quant à eux, assister à un feu cérémoniel sur le campus de l'Université de Brandon et visiter le Riverbank Discovery Centre où une journée remplie de spectacles gratuits d'artistes et de danseurs autochtones sera offerte.

L’événement gratuit se tiendra de midi à 20 h. Des jeux pour les enfants, de l'artisanat, des expositions autochtones et une démonstration de confection de bannique seront à la disposition des visiteurs.

À Thompson

À Thompson, des groupes rattachés au comité Thompson Urban Aboriginal Strategy organiseront plusieurs événements au parc MacLean.

Une cérémonie de lever du soleil sera suivie d'un déjeuner de crêpes, d'un dîner et d'un festin communautaire gratuits.

Une foule d'activités familiales célébrant les traditions autochtones sont également à l’horaire, dont des démonstrations de pow-wow et de danse des cerceaux.

Le Conseil tribal de Keewatin organisera également un événement gratuit où les visiteurs pourront entre autres écouter des joueurs de violon et bénéficier d’enseignements traditionnels.

Les événements de la Fédération métisse du Manitoba

La Fédération métisse du Manitoba (MMF) tiendra des événements dans plusieurs communautés de la province, mercredi.

La MMF , le Centre d'amitié de The Pas, la Division scolaire Frontier et le gouvernement fédéral présenteront conjointement un événement au Metis Hall de The Pas de 15 h à 20 h.

À Roblin, dans l’ouest de la province, les organisations Roblin Metis Local, San Clara/Boggy Creek Metis Local et l’Association Shell River Metis tiendront un événement gratuit entre 18 h et 21 h.