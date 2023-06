La Commission des droits de la personne du N.-B. ne commentera plus la politique 713

Il y a plus d’un mois, la précédente présidente de la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick, Claire Roussel-Sullivan, a pris position en faveur du maintien de la politique 713. Sa successeure, Phylomène Zangio, a choisi de prendre du recul et préfère ne pas se mouiller sur cette épineuse question.

Interrogée à l’émission La matinale mercredi, Mme Zangio s’est contentée de répondre que le mandat de la Commission est impartial et qu’elle ne spéculera pas sur des questions qui n’ont pas encore été soumises pour examen dans le cadre d’une plainte officielle.

« Notre mandat est d’éduquer, pas de porter un jugement ou de prendre un parti pris. » — Une citation de Phylomèene Zangio, présidente de la Commission des droits de la personne du N.-B.

Le 15 mai, sous l’égide de Claire Roussel-Sullivan, la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick a publié une déclaration en appui de la politique 713, qui exigeait au départ que les enseignants respectent le nom et le pronom préférés des élèves sans avoir à consulter leurs parents.

Claire Roussel-Sullivan est l'ancienne présidente de la Commission des droits de la personne du N.-B. Photo : Radio-Canada

Vendredi, la Commission des droits de la personne du Nouveau-Brunswick a annoncé par voie de communiqué que Mme Zangio avait été nommée présidente pour un mandat de deux ans, en remplacement de Mme Roussel-Sullivan, qui présidait la commission depuis 2020.

La politique 713 est une politique du ministère de l’Éducation qui établit des exigences minimales pour les districts scolaires et les écoles afin de créer un environnement sûr, accueillant, inclusif et affirmatif pour les élèves qui s’identifient ou sont perçus comme LGBTQ+.

Le mois dernier, le ministre de l’Éducation, Bill Hogan, a confirmé que son gouvernement examinait la politique à la suite de plaintes de parents et d’enseignants, ce qui a suscité une vaste protestation parmi les élèves LGBTQ+ et leurs alliés.

Les défenseurs de la communauté LGBTQ+ ont dit que cet aspect de la politique permettait aux élèves transgenres et non binaires de se sentir acceptés dans les écoles, sans avoir à être dénoncés à leurs parents avant d’être prêts.

En juin, Bill Hogan a révélé des changements à la politique 713, qui a effectivement annulé cette disposition et qui n’oblige plus les enseignants et le personnel à respecter les noms et les pronoms des enfants de moins de 16 ans sans le consentement des parents.