Hausse des loyers de 22 % au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le Saguenay–Lac-Saint-Jean n’échappe pas à la hausse des loyers. L’augmentation s’élève, cette année à 17 % et s’ajoute à la hausse de 22 % de l’année précédente selon les constats du Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLACQ).

Ces hausses s'expliqueraient notamment par l’absence de contrôle lors de changement de locataires.

C’est certain que dans ce contexte c’est extrêmement difficile pour des gens de trouver un logement abordable , se désole le porte-parole du regroupement ,Cédric Dussault.

L’organisme mesure les variations de prix en se basant sur les appartements disponibles.

Selon M. Dussault, alors que les appartements se font rares et peu abordables, de nouveaux propriétaires n’hésitent pas à hausser les prix lorsque les locataires changent.

Un propriétaire peut demander la hausse qu’il veut. Cela repose sur les épaules des locataires de refuser la hausse de loyer. Le problème est particulièrement important lors du changement de locataires. Oui, il y a des moyens de refuser la hausse. Dans les faits, très peu de locataires le savent et s’en prévalent , souligne-t-il en entrevue à C’est jamais pareil.

Pour Cédric Dussault, il devrait y avoir davantage d’encadrement quant aux prix réclamés lors de changement de locataires.

1er juillet difficile

Le porte-parole du RCLACQ entrevoit une période de déménagement difficile.

Malheureusement, il y a beaucoup de locataires qui sont dans des situations extrêmement difficiles. On s’attend à ce que beaucoup de gens ne trouvent pas de logement. Au-delà du 1er juillet, il faut comprendre que ça va continuer pendant les semaines qui suivent. Ce sera même particulièrement difficile quelques semaines et quelques mois plus tard pour certains locataires , mentionne-t-il.

Il indique que les personnes qui n’arrivent pas à se loger devront payer elles-mêmes après deux mois d’hébergement d'urgence.

Les cessions de bail en péril

Le porte-parole du RCLACQ croit que le projet de loi 31 aggraverait le problème. Il s’agit, selon lui, de l’un des derniers mécanismes qui permet de conserver les logements à un prix abordable.

Dans ce projet de loi, on met à toute fin pratique fin à la cession de bail, qui n’était pas un contrôle des loyers en soi. C’était un moyen qui permettait à des locataires de conserver un loyer un peu plus abordable. Quand il y avait un changement de locataire, ça permettait de prendre le loyer au prix du locataire précédent , plaide-t-il.

Cédric Dussault est d’avis que les propriétaires ont beaucoup profité du système au cours des dernières années . Ils rappellent que des hausses qui dépassent l’inflation sont observées depuis plusieurs années. Il souligne que les augmentations totalisent trois fois l’ IPC .

Il y a un déséquilibre flagrant entre les locataires et les propriétaires. Malheureusement, le projet de loi 31 vient accentuer ce déséquilibre. Ce qui faudrait, c'est de contrôler les loyers au Québec. En contrôlant les loyers et en contrôlant le marché locatif et le marché immobilier, on vient mettre un certain frein à la spéculation , affirme-t-il.