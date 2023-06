Sherbrooke aura une clinique juridique permanente

Tous les citoyens âgés de 18 ans et plus pourront bénéficier de conseils juridiques offerts par des étudiants de l’école du Barreau, sous la supervision d’avocats.

Il sera aussi possible d’obtenir une consultation virtuelle.

La directrice générale du Barreau du Québec, Maître Catherine Ouimet explique que les citoyens peuvent avoir confiance envers les conseils reçus

Le superviseur est avocat et la moyenne d'années d'expérience des superviseurs est d'environ 20 ans. Ce sont des gens aguerris et qui maîtrisent bien le domaine de droit dans lequel ils supervisent l'étudiant. Les citoyens peuvent être rassurés et avoir confiance en l'opinion juridique qui leur ait transmise , précise la directrice générale du Barreau du Québec, maître Catherine Ouimet

En tout, ce sont trois nouveaux centres de services qui ouvriront de façon permanente à l’automne.

Celui de Sherbrooke ouvrira le 17 octobre. Les citoyens pourront commencer à prendre rendez-vous à partir du 11 septembre.