Un restaurant dans un conteneur à Métabetchouan-Lac-à-la-Croix

Le pastabox de Cuit-Ziné-moi, qui est situé sur le terrain des Chocolats Rose Élisabeth, ouvrira officiellement ses portes vendredi à compter de 11 h.

Le propriétaire et chef Stéphan Boivin cible trois clientèles, soit les cyclistes, les résidents de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix et les travailleurs qui sont de passage dans le secteur.

Les gens vont pouvoir s’arrêter à vélo, prendre un petit encas et continuer. On s’entend qu’au Lac-Saint-Jean, le long de la Véloroute, tout ce qu’on a, ce sont des cabanes à patates , expliquait-il en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Celui qui fut chef à la maison jusqu'à la pandémie recherchait un autre projet. L’idée d’un camion de bouffe de rue a germé. Stéphan Boivin a, ensuite, été sollicité par une équipe de production télévisuelle.

On a été approché pour poser notre candidature. Le concept de Foodtruck n’était pas accepté par la production. Il a fallu développer une idée. Je voulais conserver l’idée de la cuisine mobile. J’ai vu des concepts de conteneur un peu partout dans le monde , raconte-t-il.

Le chef a soumis son projet de bar à pâtes dans un conteneur à l’équipe de l’émission de télévision. L’idée n’a pas été retenue, mais cela n’a pas empêché Stéphan Boivin d’aller de l'avant avec le projet.

Le restaurateur a été aidé par une entreprise spécialisée dans la transformation de conteneurs.

Normalement, une cuisine de restaurant, c’est assez grand pour être capable de travailler. Ici, on a 20 pieds sur 8 pieds. C’est quand même restreint. Chaque centimètre carré est optimisé , explique-t-il.

Revoir la réglementation municipale

Pour réaliser son projet hors-norme, Stéphan Boivin a dû trimer dur.