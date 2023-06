Un nouveau règlement de zonage en préparation pour la ville d’Edmonton

Des travaux sont en cours depuis des années pour mettre à jour le règlement de zonage d’Edmonton. Mardi, le comité de planification urbaine du conseil municipal d'Edmonton a continué d'analyser des modifications à apporter afin d’adopter un développement plus approprié pour la Ville.

Si le nouveau règlement est adopté, cela signifierait le changement de zonage de plus de 500 parcelles de terrain à travers Edmonton à leur nouvel équivalent le plus similaire.

De nouvelles zones à usage mixte sont proposées, les représentants de la ville affirmant qu'elles faciliteront l'aménagement des rues principales et des zones commerciales telles que Whyte Avenue et la 124e rue.

Le zonage résidentiel est également modifié, de sorte que les logements d'une hauteur maximale de trois étages, y compris les duplex, les maisons en rangée et les petits appartements soient autorisés dans tous les quartiers de la ville.

Une personne souhaitant construire ce type de logement pourrait simplement demander un permis d’aménagement, plutôt que de passer par le processus de changement de zonage.

Toutefois, une demande de rezonage serait toujours nécessaire pour les logements de plus de trois étages, et la procédure d'appel resterait inchangée.

Pourquoi ces changements ?

Kim Petrin, directrice adjointe par intérim chargée de l'urbanisme et de l'économie de la ville d'Edmonton, estime que le règlement de zonage actuel a atteint la fin de sa durée de vie .

Il a été modifié à plusieurs reprises au cours des deux dernières décennies et les responsables municipaux estiment qu'il est lourd à gérer.

La directrice du renouvellement des règlements de zonage, Livia Balone, déclare que le personnel de la Ville microgère un système de permis et un processus de développement complexes, et qu’il veut réduire les formalités administratives pour les promoteurs et les constructeurs.

Le plan d'urbanisme actuel d'Edmonton, le document politique qui définit l'orientation générale de l'avenir de la ville, pousse également au changement. Il demande que la population future de deux millions de personnes soit contenue dans les limites existantes de la ville.

Cela signifie, selon Kim Petrin, que les quartiers devront accueillir 50 % des nouvelles habitations, ce qui implique d'augmenter la densité dans les quartiers matures.

Qu'en pensent les habitants d'Edmonton ?

A la réunion de mardi, certains ont soulevé des préoccupations concernant le rythme de la révision du zonage, avec des doutes sur le niveau général de sensibilisation du public à la façon dont les quartiers pourraient changer.

L'ancien chef du Parti libéral de l'Alberta, Kevin Taft, fait partie de ceux qui demandent de suspendre les changements pour plus de consultations.

J'ai été effrayé par l'ampleur des changements qu'apporterait ce règlement. J'ai interrogé mes amis et mes voisins à ce sujet et personne n'en avait entendu parler , déclare-t-il.

D'autres habitants estiment par contre que la nouvelle approche est nécessaire pour endiguer les coûts environnementaux et économiques de l'étalement de la ville.

Nous avons besoin de villes durables, et cela nécessite une augmentation massive de la densité , dit Aaron Budnick, un habitant d'Edmonton.

Katrina Rowe, de l’Association canadienne des constructeurs d’habitations de la région d’Edmonton, a soutenu pour sa part que le nouveau règlement de zonage représente un changement important dans la façon de penser de la municipalité .

Quelles sont les prochaines étapes ?

La consultation publique est ouverte jusqu'au 30 juillet, le personnel de la ville apportant des modifications et des mises à jour en coulisses.

Le conseil municipal devrait examiner la version finale du règlement, ainsi que la nouvelle carte de zonage, le 16 octobre. Une audience publique aura lieu ce jour-là, donnant aux habitants d'Edmonton une dernière occasion de s'exprimer.

Si le conseil municipal adopte le nouveau règlement à ce moment-là, il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Avec les informations de Madeline Smith