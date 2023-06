Écrasement d’un hélicoptère : les recherches se poursuivent

L’écrasement d’un hélicoptère CH-147F Chinook qui volait près de la rivière des Outaouais, est survenu dans la nuit de lundi à mardi lors d’un vol d’entraînement.

L’équipage comptait en tout quatre personnes. Deux membres ont rapidement été retrouvés tandis que deux autres ont été déclarés introuvables.

À l’heure actuelle, on ne sait toujours pas ce qui a pu causer l’écrasement.

Aucun détail n'a été révélé quant aux causes présumées de l'accident. Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

Le maire de Petawawa a indiqué qu'il s'agit d' un moment extrêmement émouvant pour la municipalité, qui a des liens étroits avec l'escadron et qui connaît très bien les hélicoptères Chinook.

Chaque jour, on les entend et on les voit voler. Il n'y a pas une personne dans cette ville qui n'est pas associée, ou qui n'a pas une relation avec quelqu'un qui travaille au 450e Escadron tactique d'hélicoptère , a commenté le maire Gary Serviss.

Le maire de Petawawa, Gary Serviss Photo : Radio-Canada / Sara Frizzell

Le lieutenant James Shrubb a déclaré à Radio-Canada, mercredi matin, que les Forces armées canadiennes (FAC) n’avaient pas de mises à jour à offrir. Notre priorité est de soutenir les familles touchées par l’incident , a-t-il indiqué dans un échange de textos.

Des bateaux avec des personnes en uniforme ont été vus en train de fouiller la rivière tôt mercredi.

Lors de la période de questions mardi après-midi, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a offert ses condoléances aux familles et aux collègues des membres qui ont été tués lors de l’accident.

Il n'a pas spécifié combien de personnes ont perdu la vie, mais a assuré qu’une enquête approfondie sera faite.

Après les propos de Justin Trudeau, le ministère de la Défense nationale a précisé plus tard par courriel que les recherches se poursuivent.

Un officier de la Police militaire des Forces canadiennes surveille l'eau sur la plage Black Bear près de la base militaire de Petawawa. (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Spencer Colby

99 % recherche, 1 % sauvetage

Pendant que les recherches se poursuivent, les espoirs de retrouver les deux personnes disparues vivantes diminuent d’heure en heure.

Selon le président-directeur général de l'entreprise spécialisée dans la recherche aéronautique IAMSAR Solutions, Jean Houde, le terme recherche et sauvetage n’est pas 50-50 . Il est plutôt question d’un 99 % recherche et 1 % sauvetage .

Le point positif, selon lui, c’est que la Rivière des Outaouais est assez étroite et peu profonde, ce qui peut faciliter les recherches.

Jean Houde, président-directeur général de l'entreprise spécialisée dans la recherche aéronautique IAMSAR Solutions Photo : Radio-Canada

Par contre, les équipes de recherches ont deux rivaux difficiles à affronter : le courant et le temps, qui jouent contre eux.

L’hélicoptère est tombé à l’eau, et la rivière a un courant assez important, de sorte qu’à chaque heure qui passe, les gens qui pourraient avoir survécu et qui sont toujours dans l’eau vont être de plus en plus loin , a expliqué M. Houde.

Une cinquantaine de membres des FAC ont participé aux recherches, mardi, avec l’aide des agents de la Police provinciale de l’Ontario, du Service de police de Pembroke et du Service incendie de Petawawa.

Avec les informations de Marie-Jeanne Dubreuil, de Matéo Garcia-Tremblay et de Claudine Richard