Mardi soir, trois avions militaires ont atterri dans la ville, chargés de matériel de haute technologie. Pendant des heures, des opérateurs de grue ont hissé l’équipement sur le pont d’un bateau qui, en temps normal, ravitaille les plateformes pétrolières au large de l’île.

Il y a un silence qui plane , a déclaré Jonathan Hancock, un résident de Saint-Jean croisé mardi soir sur le quai, à quelques dizaines de mètres du navire Horizon Arctic.

Ce bateau, qui a quitté le port tôt mardi mercredi matin, a comme destination une gigantesque zone de recherche à environ 600 km au sud de Saint-Jean, qui s'étend sur 20 000 kilomètres carrés dans l'Atlantique Nord. Une vaste opération de recherche et de sauvetage, appuyée par les gouvernements américain, canadien et français, est déjà en cours.

J’ai vu qu’ils étaient en train d’apporter plus d’équipement [...] et je me suis dit que ça valait la peine de venir voir ce qu’il y avait à observer , affirme Jonathan Hancock, fasciné par la disparition des explorateurs et des conditions du fond marin. J’ai lu beaucoup sur la température au fond de l’océan [...] On est ici dans la brume, dans la pluie, il fait froid. Mais je n’arrête pas de penser aux gens dans le submersible et de me demander ce qu’ils vivent, s’ils sont encore en vie.

Je vais finalement rentrer chez nous. Mais eux, ils sont coincés.

Course contre la montre

Harold Janes, collé à une clôture à mailles, les yeux rivés sur le bateau, est venu observer sa fille au travail. Elle est opératrice de grue mécanique et, il y a quelques jours, avait aidé les cinq explorateurs perdus à se préparer pour leur mission.

À l’heure actuelle, elle fait partie du groupe de personnes faisant tout leur possible et travaillant le plus rapidement possible pour aider à trouver les cinq hommes.

Elle les a aidés au début de leur mission et maintenant elle essaie d'aider à les sauver , explique-t-il.

Les médias d’un peu partout sur la planète filmaient l’opération sur le quai, mardi, qui se révèle une véritable course contre la montre parce qu'il ne reste que quelques heures d’oxygène à bord du submersible.