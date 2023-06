Le vérificateur général de la Ville de Sherbrooke souhaite pouvoir conserver ses surplus

Ce dernier a identifié un peu plus de 10 sujets d'intérêt sur lesquels se pencher. Il précise qu'aucun n'est plus important qu'un autre et qu'ils ne pourront pas tous être traités dans la même année. Bien entendu, il y a certaines questions importantes qui vont être répondues à travers ces audits-là , dit-il.

Yves Denis a déjà amorcé son travail en lien avec le financement des organismes de la Ville. Ça ne veut pas dire que ça va plus mal là qu'ailleurs, mais c'est une question de capacité d'intervention et de coordination avec les ressources aussi , précise-t-il.

Dans son rapport, le vérificateur général relève qu'il y a d'ailleurs un risque au niveau des capacités de production que lui demande son rôle étant donné que la Ville, comme dans d'autres municipalités, utilise une partie de son budget.

Les fonds minimums déterminés par la loi que l'on attribue au vérificateur général, je préconise que l'on devrait les laisser au vérificateur général en fin d'année plutôt que de faire autre chose avec. C'est un peu un mécanisme automatique, une habitude que l'on a, et je questionne ça. La question va demeurer pour quelques années parce que d'un autre côté, le budget du vérificateur général a tendance a augmenté à chaque année en lien avec les dépenses de la Ville. C'est un problème qui mérite d'être souligné maintenant , explique Yves Denis.

Il souhaite également clarifier le mandat et le rôle du vérificateur général. Dès mon arrivée en fonction, j'ai détecté que certaines parties prenantes avaient une compréhension un peu variable de cet ensemble-là. Je suis responsable de niveler et standardiser ceci pour être certain qu'il n'y ait pas de biais cognitif dans la relation avec le vérificateur général.

Yves Denis soutient qu'il est sur la bonne voie de rétablir les perceptions.