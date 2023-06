Dépôt d’une nouvelle demande de restauration pour la Somerset House

Après des années de faux départs et de délais non respectés, le propriétaire de la Somerset House, longtemps négligée, a de nouveau mis en place des plans de restauration de la structure historique.

La propriété située à l'angle des rues Bank et Somerset Ouest était le site des anciens pubs Lockmaster et Duke of Somerset. Après un effondrement partiel en 2007, la majeure partie de la moitié du bâtiment a été démolie. Sa façade a également été démolie en 2016, tandis que la moitié ouest, vieille de 127 ans, est toujours inoccupée et barricadée.

Au début du mois, des demandes ont à nouveau été déposées pour restaurer le bâtiment patrimonial abandonné, tout en ajoutant une annexe de trois étages à l'endroit où se trouvait la partie orientale démolie.

Le comité d'urbanisme doit également examiner une modification du règlement de zonage dans le cadre de la demande en septembre.

Le président de Patrimoine Ottawa, David Flemming, a qualifié le projet de réutilisation adaptative idéale , bien qu'il ne s'attend pas à son aboutissement. Il a fait remarquer que les plans pour la propriété sont en train d'avancer depuis des années.

Je le croirai quand je le verrai , a-t-il déclaré et d’ajouter : C'est prometteur, cependant, et je pense que c'est tout ce que nous pouvons espérer à ce stade .

Dessin d'architecte du plan actuel pour le site dans une justification de planification soumise à la ville ce mois-ci. Photo : Gracieuseté/Recherche de demandes d'aménagement de la Ville d'Ottawa/Chmiel Architects

La proposition reprend un plan antérieur qui n'a pas abouti

La proposition est similaire à un plan présenté pour la première fois en 2017. À l'époque, la Ville avait donné son accord, mais le projet n'avait pas abouti.

La présidente de l’Association communautaire du centre-ville, Mary Huang, fait remarquer que Somerset House était un point de repère pour la communauté.

Mme Huang a déclaré qu'elle ne voyait rien dans la proposition actuelle qui pourrait susciter une opposition. Elle espère que quelque chose sera finalement fait pour animer le coin commercial important à Bank et Somerset.

« Le fait que le projet soit en suspens est plutôt décourageant et dérangeant. » — Une citation de Mary Huang, présidente de l’Association communautaire du centre-ville

Comme l'ancien plan, l'actuel est conçu par Chmiel Architects. Il prévoit la conservation et la restauration du bâtiment, ainsi qu'une extension en briques rouges le long de Somerset, d'une hauteur à peu près équivalente. La structure combinée comprendrait des commerces au rez-de-chaussée et deux étages résidentiels avec un total de 14 unités.

Par rapport au plan précédent, la nouvelle proposition prévoit plus de briques et moins de verre sur la façade de l'annexe donnant sur Somerset.

Cette expression architecturale distincte rétablira le bâtiment en tant que point de repère, insufflera une nouvelle vie à ce site sous-utilisé et améliorera considérablement le tissu urbain environnant , indique une justification de planification commandée par le propriétaire et datée du 8 juin.

Des efforts considérables ont été déployés pour rénover le bâtiment existant et concevoir la nouvelle annexe dans un style complémentaire, mais distinct de l'ancien , précise le même rapport.

Somerset House : une longue histoire de négligence flagrante

Le bâtiment appartient à TKS Holdings, dont le propriétaire Tony Shahrasebi n'a pas répondu aux demandes de commentaires de CBC News.

Selon des rapports précédents présentés au conseil municipal et à ses commissions, TKS a ignoré à plusieurs reprises les ordres de remise en état de la propriété dans ce que plusieurs conseillers ont qualifié de cas flagrant de démolition par négligence.

Par rapport au plan précédent, la nouvelle proposition prévoit plus de briques et moins de verre sur la façade de l'annexe donnant sur Somerset. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Chmiel Architects

Au cours des 16 dernières années, la Ville a utilisé son marteau bureaucratique sur M. Shahrasebi avec un total de 28 ordres de code du bâtiment, 11 avis de violation et 6 ordres de normes de propriété.

La Ville et le propriétaire sont également en désaccord sur la question de la démolition ou de la conservation du bâtiment.

En mars 2022, M. Shahrasebi a présenté un rapport dans lequel il affirmait que le bâtiment devait être démoli. Le personnel a répondu en fixant des délais pour 28 actions urgentes afin d'assurer la sécurité et la préservation du bâtiment.

En juin, ils ont constaté que le propriétaire avait déjà manqué deux de ces échéances.

Selon une déclaration de la Ville à , des enquêtes ont ensuite permis de déterminer que les fondations avaient été étayées et qu'il n'y avait pas de risque immédiat d'effondrement. La Ville explique que le propriétaire avait effectué des travaux de réhabilitation et de stabilisation du métal et de la maçonnerie au cours de l'année écoulée, tout en nettoyant l'intérieur du bâtiment.

Les nouvelles demandes du propriétaire font maintenant l'objet d'une consultation publique.

Selon M. Flemming, la Ville doit envisager des mesures extrêmes si le plan actuel finit par ressembler aux anciens, et d’exproprier le bâtiment.