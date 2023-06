La femme de 61 ans dit qu'elle est née prête à relever ce défi.

Elle a travaillé à l'aéroport international Stanfield d'Halifax pendant 36 ans et elle a une formation en finance.

Honnêtement, je n'aurais jamais pensé que je ferais ça , admet-elle. Mais maintenant, je sens vraiment que je suis prête pour ça, et je veux avoir un impact et aider les gens de ma communauté et de la circonscription de Preston.

Twila Grosse raconte qu'elle a déjà été approchée pour se présenter pour le parti il y a 10 ans, mais à l'époque elle travaillait.

La femme est engagée dans sa communauté et résidente de Cherry Brook. Elle a aussi siégé à de nombreux conseils, dont celui du Centre culturel noir de la Nouvelle-Écosse.

Je vois tellement de potentiel dans ma région , dit-elle. Je veux juste être un acteur pour le changement.

Démission de l'ancienne députée

L'élection partielle est devenue nécessaire à la suite de la démission d'Angela Simmonds en avril.

Angela Simmons, est l'ancienne députée libérale de Preston. Photo : CBC / Robert Short

La députée s'est présentée contre Zach Churchill à la direction libérale l'année dernière et elle a perdu. Avocate de formation, elle a depuis accepté un emploi dans un cabinet d'avocats de Halifax.

Twila Grosse affrontera l’entrepreneur Carlo Simmons, candidat du Parti libéral, qui occupe le siège depuis 2003. Colter Simmonds, défenseur de la communauté et entraîneur de basket-ball local, se présente à nouveau pour le NPD. Angela Simmonds a obtenu 28 % des voix aux élections de 2021, juste derrière les 29 % du candidat conservateur Archy Beals.

Le premier ministre Tim Houston, qui était en tournée à Preston mardi avec Twila Grosse, l'a qualifiée de bonne candidate arrivée au bon moment pour cette circonscription .

Le premier ministre Tim Houston note que Twila Grosse pourrait faire partie de son cabinet si elle est élue dans Preston. Photo : CBC / Robert Short

Elle se soucie de la communauté, elle est passionnée par la communauté, elle comprend la communauté et elle représentera la communauté d'une manière impressionnante dans le cadre de notre gouvernement majoritaire , a-t-il déclaré.

Tim Houston a ajouté que la priorité était actuellement de gagner la confiance des électeurs, mais il a laissé entendre que Twila Grosse pourrait rejoindre son cabinet si elle remportait l'élection partielle.

C'est une personne incroyablement impressionnante , a-t-il dit. Elle est passionnée, intelligente et certainement capable de siéger au cabinet. Mais nous ne regardons pas si loin en avance.

Tim Houston a jusqu'au 1er octobre pour déclencher l'élection partielle. Le premier ministre a déclaré que Preston aurait un ou une député(e) à temps pour la séance d'automne à l’Assemblée législative.