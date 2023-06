Pas de traversiers entre l’Î.-P.-É. et la N.-É. : des entreprises sont très nerveuses

Les effets d’annuler le service de traversier entre l’Île-du-Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse au moins jusqu’à la mi-juillet seront dévastateurs, craignent les propriétaires d’entreprises de l’est de l’Île-du-Prince-Édouard.

Le service est interrompu depuis la fin de semaine et Northumberland Ferries a annoncé lundi que les problèmes mécaniques du NM Confederation le mettront hors service pendant de trois à quatre semaines.

Le NM Confederation eat à quai depuis samedi en raison d'un bris mécanique. Photo : Carolyn Ryan/CBC

Un deuxième traversier, le NM Saaremaa 1, est toujours en cale sèche au Québec et ne devrait pas arriver avant le début de juillet.

Maux de tête pour les camionneurs

L’industrie du camionnage subit les contrecoups de l’arrêt du traversier entre les deux provinces.

« Ça nous cause de sérieux maux de tête, car c’est un service essentiel pour les deux provinces. » — Une citation de Chris McKee, directeur général de l'Association du camionnage de l’Atlantique

En étant forcé à passer par le pont de la Confédération pour entrer et sortir les produits de l’Île-du-Prince-Édouard, il peut en coûter jusqu’à 300 $ de plus par transport qui part de Halifax, une augmentation qui pourrait avoir un impact jusqu’au consommateur, notamment dans l’industrie de la pomme de terre, estime-t-il.

Des entreprises dépendantes du traversier

Trish Carter, du Galla Design Studio de Belle River, a l’impression de revivre un autre cauchemar.

Une entreprise de la Nouvelle-Écosse a obtenu le contrat de démantèlement du traversier NM Holiday Island à l'automne dernier. Photo : Radio-Canada / François Pierre Dufault

Nous sommes passés par le bris du traversier l’été dernier. Nous sommes passés par la tempête Fiona et maintenant nous devons nous occuper de cela , énumère-t-elle.

En juillet dernier, le MV Holiday Island a pris feu. Personne n’a été grièvement blessé, mais on a déterminé que le navire était irréparable et mis au rebut.

Il ne restait plus qu’un seul traversier, la NM Confederation.

Des propriétaires d'entreprises inquiets

Donny Easterbrook, chef au Wood Islands Whistle Stop, se sent nerveux.

Les propriétaires d’entreprises et tous les habitants de l’est de l’Île-du-Prince-Édouard veulent que le Confederation soit réparée le plus rapidement possible.

Nous manquons nos clients du traversier en ce moment. Nous cherchons d’autres moyens d’accroître la circulation et d’amener les gens ici à profiter de notre nourriture , explique-t-il.

Gloria Shaw, directrice du Wood Islands Lighthouse Museum, a prétendu que son cœur s’est brisé après avoir appris que le service de traversier serait fermé pendant si longtemps. Photo : Sheehan Desjardins/CBC

Gloria Shaw, directrice du Wood Islands Lighthouse Museum, dit que son cœur s’est brisé après avoir appris que le service de traversier serait fermé pendant si longtemps.

Nous avons aussi des gens qui descendent, qui arrivent plus tôt s’ils veulent traverser en bateau et viennent au musée en premier. Et nous recevons parfois des gens si le bateau est retardé. Nous dépendons donc beaucoup du voyage à bord du bateau.

Treena MacLeod, propriétaire de Treena Takeout sur le quai de Wood Islands. Photo : Sheehan Desjardins/CBC

Sans traversier, toute la communauté va en prendre un coup, c’est certain. Ce sera difficile , crain Treena MacLeod, propriétaire de Treena Takeout sur le quai de Wood Islands.

Tous les clients qui ont des réservations pour des traversées jusqu’au 10 juillet seront contactés afin d’organiser un remboursement ou une nouvelle réservation pour d’autres dates, a fait savoir Northumberland Ferries.