Le dossier des odeurs à Beaurivage monopolise la réunion du conseil de ville

Le dossier de Coastal Shell Products a retenu l’attention, mardi soir à Beaurivage, lors de la réunion du conseil municipal. Devant une salle pleine à craquer, des parents et des résidents ont mis de la pression sur les élus pour qu’ils mettent l’épaule à la roue.

Mardi en début de soirée, peu avant la réunion du conseil municipal, environ 150 personnes ont manifesté devant l’hôtel de ville, dans le quartier de Richibucto.

L’appel à la mobilisation avait été lancé par des parents d’élèves de l’école Soleil Levant, située tout près de l’usine de Coastal Shell Products. Ils ont dénoncé la situation, qui est intenable selon eux.

Des parents et leurs enfants de l'école Soleil-Levant ont manifesté devant l'hôtel de ville mardi soir. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Les joueuses et les entraîneurs du club de volley-ball de l’école étaient du nombre. Vêtues de leurs maillots d’équipe, elles ont demandé la fin des mauvaises odeurs et dénoncé leur impact sur leurs activités.

C’est important pour nous autres que la peste décolle, parce que quand on joue au volley-ball, c’est rendu que t’as de la difficulté à respirer. C’est pas l’fun à jouer , a expliqué Maxim LeBlanc, une élève de la 9e année.

L’un des entraîneurs du club, Louis Martin, a abondé dans le même sens. Cet ancien enseignant d’éducation physique dit que les odeurs sont fortes, surtout le soir. Une situation qui pose problème entre autres lorsqu’il fait chaud dans le gymnase.

Il fait très chaud. Les filles veulent avoir le système de ventilation, mais on n’est pas capable de l’allumer [...] On est obligé d’arrêter d’utiliser ça à cause de la senteur , a-t-il dit.

Échanges parfois tendus lors de la réunion du conseil

Peu avant la réunion publique du conseil municipal, un groupe de parents a rencontré les élus. Les échanges ont eu lieu à huis clos à la demande de certains parents. Les médias n’ont pas pu y assister.

Peu après, plusieurs dizaines de personnes se sont entassées dans la salle du conseil pour assister à la réunion publique.

Les élus ont eu à répondre aux questions des citoyens sur l'usine Coastal Shell. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Des manifestants ont brandi des pancartes, sur lesquels on pouvait notamment lire Arrêtez la peste et On veut jouer dehors .

Plusieurs personnes ont exprimé leur ras-le-bol et mis de la pression sur les conseillers et sur le maire. Ils leur ont demandé de prendre une position claire en faveur de la fermeture de l’usine.

La réponse du maire

Au cours des derniers mois, le maire Arnold Vautour a maintenu qu’il souhaite travailler avec les opposants, avec les propriétaires de l’usine et avec le gouvernement provincial pour trouver des solutions.

Arnold Vautour a expliqué les démarches et le travail qu’il a fait dans ce dossier au cours des dernières semaines. Il a dit aux opposants à plus d’une reprise qu’il les appuie à 100% .

Mais il n’est pas allé jusqu’à dire s’il est en faveur de la fermeture ou du déménagement de l’usine. Il a expliqué qu’il a peur d’éventuelles poursuites judiciaires intentées par Coastal Shell Products.

Le maire de Beaurivage, Arnold Vautour, dit appuyer les manifestants. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

Il a évoqué la possibilité d’organiser un référendum sur l’enjeu pour savoir ce qu’en pense la population.

Le conseil, on veut faire un référendum ASAP [dès que possible], commencer ce soir, pour que la population nous back-up pour que l’on puisse prendre [une position]. Si la population dit oui, on va travailler ensemble pour tout faire ensemble , a dit le maire.

Des gens qui assistaient à la réunion l’ont exhorté à intervenir et à agir au nom de la population, sans se soucier de poursuites éventuelles. Ils lui ont dit que la population serait derrière lui.

D’autres ont levé le ton et exprimé leur frustration face à l’approche du maire et tiré à boulets rouges sur le gouvernement provincial, qu’ils accusent de ne rien faire pour régler une situation qui dure selon eux depuis beaucoup trop longtemps.

Le conseil municipal a fait le point à huis clos après la réunion publique. Arnold Vautour affirme qu’il va clarifier la position du conseil mercredi. Il n’a pas voulu s’avancer sur les détails de cette position.