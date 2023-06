Entente de principe entre Québec et près de 1700 ambulanciers

Une entente de principe a été conclue entre Québec et près de 1700 ambulanciers dans le cadre des négociations pour le renouvellement de conventions collectives dans le secteur des services préhospitaliers d'urgence.

Le cabinet de Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor et ministre de l'Administration gouvernementale, a annoncé mardi soir la conclusion d'une entente avec les techniciens ambulanciers paramédics représentés par la Fédération des employés du préhospitalier du Québec (FPHQ) et les Travailleurs ambulanciers syndiqués de Beauce inc. (TASBI).

Dans un communiqué, Québec parle d'un accord qui permettra non seulement une amélioration de la rémunération et des conditions de travail, mais favorisera également le développement de l'accessibilité des services de première ligne à la population .

La FPHQ a aussi confirmé dans une publication sur Facebook que les parties étaient parvenues à une entente de principe, dont les modalités seront présentées à ses membres lors d'assemblées.

Nous croyons que cette entente de principe répond aux objectifs fixés par les deux syndicats membres de l'alliance , peut-on lire dans une correspondance de la FPHQ et de TASBI adressée à leurs membres, en date de lundi.

Par voie de communiqué conjoint, la ministre LeBel et son collègue à la Santé, Christian Dubé, se sont également réjouis de la nouvelle.

Je remercie l'ensemble des équipes de négociations pour les efforts déployés au cours des derniers mois. Je suis satisfaite du résultat auquel nous sommes parvenus , a commenté la présidente du Conseil du trésor.

Le ministre Dubé estime que l'entente permettra de continuer d'améliorer les services de première ligne, au bénéfice des Québécois .