Fonderie Horne : Rouyn-Noranda présente des comités, des citoyens exigent des réponses

Donc, aujourd'hui, les enfants, jours et nuits, ne sont pas protégés. Pas autant en tout cas que les profits de Glencore. La question [...] est-ce que vous trouver cela acceptable? , a demandé l’auteur Richard Desjardins, premier membre du public à avoir pris la parole.

Des citoyens ont pris la parole même si aucun micro n'avait été prévu à cet effet. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

L’événement ne prévoyait pas de période de questions, seulement des rencontres en privés entre les citoyens et des représentants de la Ville de Rouyn-Noranda, de la direction régionale de santé publique, du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, du Comité de vigie indépendant et de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Vous ne nous avez jamais demandé ce qu'on voulait. Vous nous l'avez imposé, puis on l'a appris comme tout le monde dans les médias , a enchaîné une citoyenne.

La municipalité a finalement accepté de laisser des citoyens s’exprimer publiquement sous la pression de ces derniers.

Tout nous amène vers la zone tampon, mais peut-être qu'on n'en veut pas de zone tampon, peut-être qu'on trouve que le plan de match proposé ne correspond pas à ce qu'on veut , a ajouté une autre femme de l’assistance.

Cohabiter avec la Fonderie Horne

Cette première assemblée publique d’information organisée par la Ville, qui s’est tenue au Centre des congrès, visait à exposer les efforts de Rouyn-Noranda et de ses partenaires pour cohabiter avec la Fonderie Horne.

Nous voulions absolument donner l'information claire et précise d'où nous sommes rendus et entendre chacune des parties prenantes, précise la mairesse Diane Dallaire. On savait qu'on ne répondrait pas à toutes les questions, mais on veut aussi tenir d'autres rencontres d'information.

L’un des principaux enjeux abordés a été celui de la zone tampon, annoncée en mars dernier, qui sera créée dans le quadrilatère Carter-Portelance. Il a aussi été question de la quantité d’arsenic et de contaminants projetés dans l’air par la fonderie.

Des représentants de la Ville de Rouyn-Noranda discutent avec des citoyens. Photo : Radio-Canada / Lise Millette

Mme Dallaire se défend d’avoir tenté d’isoler les citoyens et rappelle qu’une période d’échanges avec eux était prévue, mais en privé seulement.

Si on parle de zone tampon, les principaux concernés sont les gens qui y habitent. On voulait les entendre. Souvent, il y a des gens qui ne prennent pas nécessairement la parole publiquement, mais ils ont beaucoup de questions et ils ont besoin d'avoir de l'information. C'est pourquoi nous avons opté pour la formule avec des tables pour que les gens puissent adresser leurs questions, discuter avec les intervenants , ajoute-t-elle.

Pas seulement des mécontents

Colette Rancourt habite avec son conjoint Nicolas Ménard dans la future zone tampon. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Des citoyens rencontrés en marge de l’événement se disent soulagés, d'autres saluent les efforts de la municipalité.

C'est le cas par exemple de la retraitée Colette Rancourt, qui habite avec son conjoint Nicolas Ménard dans la zone tampon.

Nous on fait partie de la zone tampon. On va être relocalisé, on ne sait pas où, on ne sait pas quand. On est venu voir où c'était rendu dans le dossier. [...] Je suis contente. Moi, je suis me sens appuyé en tout cas , mentionne-t-elle.

D’anciens et nouveaux comités

Des comités déjà existants et d'autres récemment instaurés ont été présentés à la population, comme le Comité Les Voisins de la Fonderie Horne ou encore le Comité de vigie indépendant.

Un nouvel observatoire de recherche de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue a également été annoncé. L'institution portera sur les effets de la Fonderie Horne et des autres fonderies en général. Une somme de dix millions de dollars est octroyée à l' UQAT à cet effet sur cinq ans.

D’autres rencontres de consultation sont prévues dans le processus de relocalisation présenté lors de cette soirée.