Colombie-Britannique : 20 M$ pour les agriculteurs victimes des inondations de 2021

Les agriculteurs et les communautés de la vallée du Fraser durement frappés par la rivière atmosphérique de 2021 recevront une aide de la Colombie-Britannique pour se préparer à de futures inondations. Un fonds de 20 millions de dollars leur est désormais consacré pour notamment des projets d’amélioration des ponceaux, de stabilisation des berges et de diversification des cultures.

Les producteurs agricoles peuvent obtenir un financement pouvant atteindre 90 % et un maximum de 200 000 $ pour des projets de mitigation des inondations.

Les participants admissibles aux projets communautaires comprennent les entreprises à but non lucratif, les associations de l'industrie alimentaire et agricole, les groupes autochtones et les gouvernements locaux. Une enveloppe allant jusqu'à 5 millions de dollars est disponible pour leurs projets d'infrastructure.

Nous savons que le changement climatique devrait entraîner des inondations plus fréquentes et plus intenses dans la plus grande région de culture agricole de notre province. C'est pourquoi nous prenons des mesures dans la vallée du Fraser dès maintenant , a déclaré Pam Alexis, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation.

En 2021, une rivière atmosphérique a grandement affecté la région de la vallée du Fraser, dans le sud-ouest de la Colombie-Britannique, entraînant des inondations dans la prairie Sumas et affectant les infrastructures de la zone.

Le programme d'atténuation des inondations de la vallée du Fraser fait partie d'un investissement de 200 millions de dollars en sécurité alimentaire annoncé par le gouvernement provincial en mars dernier.