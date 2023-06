La Loi sur le cinéma brime les droits des Témoins de Jéhovah

Dans une décision rendue le 30 mai dernier, le tribunal a donné raison à la Tour de Garde Société de Bibles et de Tracts du Canada, l’organisme à but non lucratif qui représente les Témoins de Jéhovah au pays.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales poursuivait Tour de Garde pour avoir présenté un film en public, sans qu’un visa attestant de son classement ait été préalablement délivré, ce qui constitue une infraction à l’article 76 de la Loi sur le cinéma.

Plus de 4000 participants

Du 14 au 16 juin 2019, l'assemblée annuelle des Témoins de Jéhovah de la région de Québec a réuni plus de 4000 fidèles au Pavillon de la jeunesse, sur le site d’ExpoCité. Au cours de l’événement, 70 vidéos à caractère biblique ont été présentées à l’auditoire.

Le 15 juin, un inspecteur de la Direction des services aux entreprises et du classement des films du ministère de la Culture et des Communications s’est rendu sur place à la suite d’une plainte. Il a constaté qu’un des films diffusés au Pavillon de la jeunesse, L’histoire de Josias : Aimez Jéhovah, haïssez le mal, n’avait fait l’objet d’aucun classement par catégorie d’âge.

La présentation en public du film « L’histoire de Josias : Aimez Jéhovah, haïssez le mal » est à l’origine de la poursuite intentée par le DPCP. Photo : Capture d’écran tirée du site jw.org

Or, au Québec, les films projetés devant public doivent avoir fait l’objet d’une demande de visa en vue de leur classement dans l’une ou l’autre des catégories suivantes : 1) visa général; 2) 13 ans et plus; 3) 16 ans et plus et 4) 18 ans et plus.

Ce système de classement vise entre autres à protéger les jeunes contre des contenus cinématographiques qui ne seraient pas adaptés à leur âge, et le public en général relativement à des contenus encourageant ou soutenant la violence sexuelle.

Régime de censure

La juge de la Cour du Québec Suzanne Bousquet croit que le processus de classement ne devrait pas s'appliquer aux films éducatifs des Témoins de Jéhovah puisque cela revient à exiger qu’ils obtiennent l’autorisation de l’État pour transmettre et recevoir un enseignement religieux. Elle y voit notamment une atteinte à la liberté de religion et à la liberté d’expression.

En obligeant Tour de Garde à demander une permission à l’État pour pouvoir présenter ses vidéos et en accordant un droit de regard aux examinateurs du Service du classement sur ses vidéos, ne serait-ce que sur les images, la Loi instaure un régime de censure , écrit la juge dans sa décision.

Elle fait remarquer que sur les nombreuses vidéos qui ont été présentées lors du procès de Tour de garde en mars dernier, il n’y a aucune trace de violence, ni réelle ni suggérée . Si elles avaient été soumises à l’examen du Service du classement, elles auraient toutes obtenu la mention visa général .

« Là où le bât blesse, c’est l’absence de lien logique entre les objectifs visés par la Loi et la teneur des vidéos produites par Tour de Garde, soit des récits bibliques, et le public à qui elles sont destinées, soit les Témoins de Jéhovah eux-mêmes. » — Une citation de Extrait du jugement de la Cour du Québec

La juge conclut également que le système de classement porte atteinte au droit à la liberté parentale puisqu’il permet à un fonctionnaire de décider à la place des parents du moment où leur enfant pourra recevoir tel ou tel enseignement religieux.

À titre d’exemple, les parents d’un enfant de 12 ans ne pourraient pas lui montrer une vidéo religieuse ayant été classée dans la catégorie 13 ans et plus.

Au Québec, on compte environ 25 000 Témoins de Jéhovah et 120 Salles du Royaume. (Photo d’archives) Photo : Radio-Canada

L’article 77 de la Loi sur le cinéma identifie certaines exceptions, notamment pour les films produits à des fins éducatives ou pédagogiques, mais aucune ne vise expressément les organisations religieuses et les lieux de culte.

En omettant de prévoir une exemption pour les organismes religieux ou pour les lieux de cultes, l’article 77 porte effectivement atteinte aux libertés de religion et d’expression et au droit à la liberté de Tour de Garde. Ainsi, s’il prévoit une dispense pour les films produits à des fins éducatives, il omet de considérer l’éducation religieuse de même que les lieux de culte où elle est dispensée , note la juge Suzanne Bousquet.

La magistrate souligne que l’Ontario, l’Alberta, la Saskatchewan et la Nouvelle-Écosse ont prévu des exceptions pour les organisations à but non lucratif et les lieux de culte.

Articles déclarés inopérants

La juge Bousquet a déclaré les articles 76 et 77 inopérants et sans effet à l’égard de la défenderesse . Une décision que salue Tour de Garde Société de Bibles et de Tracts du Canada.

Appliquer la Loi sur le cinéma dans le but de réglementer et de classifier les vidéos basées sur la Bible qui sont diffusées lors de nos offices religieux porterait atteinte aux libertés et aux droits garantis par la Constitution canadienne et la Charte québécoise des droits et libertés de la personne , indique dans une déclaration écrite envoyée à Radio-Canada James Dumeignil, porte-parole national pour les Témoins de Jéhovah du Canada.

Nous sommes heureux que la Cour du Québec a reconnu que la Loi sur le cinéma ne devrait pas s’appliquer aux vidéos d’éducation religieuse, et que la responsabilité de prendre des décisions en rapport avec l’éducation religieuse des enfants revient aux parents, et non au gouvernement , ajoute-t-il.

La Cour du Québec affirme que les articles 76 et 77 de la Loi sur le cinéma « portent atteinte aux droits et libertés de Tour de Garde et des Témoins de Jéhovah dans des limites qui ne sont pas raisonnables dans une société libre et démocratique ». Photo : iStock

Jayden MacEwan, l’un des avocats qui a plaidé la cause de Tour de Garde, mentionne que le tribunal a reconnu la place centrale que revêtent les vidéos éducatives chez les Témoins de Jéhovah.

Ça fait partie intégrante de leur culte et on ne parle pas juste d'une vidéo qui a été montrée lors d'un événement. Les Témoins de Jéhovah produisent des centaines de vidéos par année qui sont utilisées. Donc, il faut imaginer le fardeau sur l'organisation religieuse si, pour chaque vidéo d'enseignement, même une vidéo de deux minutes, il fallait la soumettre à l'État pour avoir un classement. La juge a certainement tenu compte de cette logique-là , indique Me MacEwan en entrevue à Radio-Canada.

Censure religieuse

S’il n’est pas nécessaire, au Québec, d’obtenir l’autorisation de l’État pour partager, promouvoir et enseigner sa foi, ce principe doit forcément s’appliquer aux vidéos produites par les Témoins de Jéhovah, poursuit l’avocat.

La juge était d'accord que ça se trouve être un régime de censure que d'obliger les Témoins de Jéhovah ou quelconque groupe religieux de devoir soumettre ses vidéos d'enseignement religieux à l'État pour avoir une approbation, pour les montrer. Et un classement, c'est une forme de censure, et dans ce cas-ci, une forme de censure religieuse , souligne Jayden MacEwan.

Radio-Canada a demandé au Procureur général du Québec et au ministère de la Culture et des Communications, de qui relève la Loi sur le cinéma, s’ils comptaient porter la décision en appel. Au moment d’écrire ces lignes, nous attendions toujours une réponse.