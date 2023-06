La consommation d’alcool autorisée dans tous les parcs de Sherbrooke

Les élus sherbrookois ont voté à la majorité en faveur de ce changement réglementaire lors de la séance du conseil de mardi. Le règlement modifié sera soumis au vote à la prochaine séance et le changement entrerait en vigueur le lendemain, soit le 5 juillet.

Pour respecter la réglementation, les citoyens devront obligatoirement prendre un repas en consommant leurs boissons alcoolisées à une table à pique-nique, entre 11h00 et 20h00.

La facilité serait de bannir et d’exclure des parcs en se basant sur des peurs, des perceptions et des préjugés , a souligné la présidente de la Commission de la sécurité et du développement social, Catherine Boileau.

Cette décision survient suite au succès d’un projet pilote à l’été 2021 et à l’été 2022. Un rapport de recherche concluait que la consommation d’alcool n’avait pas eu d’effet significatif sur les nuisances publiques dans les parcs.

Un changement qui ne fait pas l’unanimité

Cinq conseillers municipaux se sont toutefois opposés à cet assouplissement de la réglementation.

C’est le cas notamment de la conseillère Nancy Robichaud, qui estime que peu de villes au Québec sont aussi permissives. Il n’y a personne au Québec dans tout ce que j’ai trouvé dans les Villes qui le font à la grandeur de leur ville , a-t-elle souligné.

Le conseiller municipal Paul Gingues a quant à lui émis des réticences pour le parc Lucien-Blanchard. Il a réclamé une réanalyse à la fin de l’été pour exclure certains parcs au besoin. La police nous dit manquer déjà d’effectifs. Comment vont-ils être en mesure d’appliquer la réglementation efficacement ? , a-t-il mentionné.

Le Service des communications de la municipalité affirme que la Ville n’a pas l’intention de retirer des tables de pique-nique de certains parcs pour les exclure de l’assouplissement. Une crainte en ce sens avait été évoquée par des citoyens lors de la séance du conseil.