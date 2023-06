Québec prépare le plus gros chantier de réforme du régime de protection du territoire agricole depuis sa création, en 1978, a appris Radio-Canada. Une vaste consultation publique de plus d'un an sera annoncée, à 11 h. À terme, certaines terres pourraient être mieux protégées, mais d'autres plus facilement développées.

Le gouvernement Legault fait face à beaucoup de pression du milieu municipal pour plus de souplesse de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Ce n'est pas un hasard si la conférence de presse réunira le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation André Lamontagne et la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest.

On s'attend à ce que l'Union des municipalités du Québec ( UMQ ), la Fédération québécoise des municipalités ( FQM ) et l'Union des producteurs agricoles ( UPA ) soient associées à l'annonce.

Selon deux sources, le gouvernement va initier, dès cet été, une succession de consultations publiques autour de trois thèmes :

la protection du territoire agricole

la protection des activités agricoles

l'accès aux terres pour la relève agricole

Ces consultations aboutiront fin 2024 à une réforme de la Loi, ainsi qu'à d'autres mesures connexes pour « moderniser » le régime vieux de 45 ans.

Plus de flexibilité pour le développement ?

On ne vise pas à diminuer le territoire agricole, mais à l'adapter , résume une source qui a participé à la préparation de ce grand chantier. Elle cite les besoins de construire des logements, des écoles ou des garderies qui se heurtent parfois aux exigences du chien de garde qu'est la Commission de la protection du territoire agricole ( CPTAQ ).

« D'un côté, on veut protéger nos meilleures terres et d'un autre côté, on veut dynamiser notre territoire. » — Une citation de Une source qui a participé à la préparation de ce grand chantier

Certains reprochent à la CPTAQ son laxisme, d'autres sa rigidité. En entrevue avec Beauce Média, en mai 2022, le premier ministre François Legault avait déclaré : La priorité pour moi, c’est l’économie et l’acceptabilité des citoyens et pas seulement de la CPTAQ .

L'existence de la CPTAQ n'est pas remise en cause par le chantier envisagé, mais elle pourrait devoir agir avec un nouveau cadre. On veut que le monde habite le territoire et l'utilise , résume une de nos sources.

Le premier ministre François Legault et le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation André Lamontagne. Photo : Radio-Canada

Le gouvernement a déjà la possibilité de contourner, par décret, ce tribunal administratif indépendant qui analyse et tranche les demandes d'autorisation de dézonage qui lui sont soumises. C'est ce qui s'est passé dans le dossier du centre de données de Google à Beauharnois.

En arrière de ce vaste chantier, il y a bien sûr des considérations économiques et sociales, comme le développement de la filière batterie ou le manque de logements, mais aussi une volonté de protéger et pérenniser la protection des meilleures terres pour l'alimentation des Québécois, notamment en Montérégie.

Moins de 5 % du territoire québécois est agricole

Le territoire agricole couvre un peu plus de 6,3 millions d’hectares, sur une superficie de près de 134,5 millions d’hectares, soit environ 4,7 % de la superficie totale du Québec. Cependant, ce total inclut des terres en friche, ou encore des forêts privées.

Les sols de bonne qualité pour l’agriculture comptent pour moins de 2 % de la superficie totale du Québec, principalement au sud, le long du fleuve Saint-Laurent et dans certaines régions périphériques.

Entre le 1er avril 2022 et le 28 février 2023, les demandes de dézonage agricole ont totalisé 317 hectares, mais la CPTAQ en a refusé la majorité et a consenti à retrancher 41 hectares, surtout dans la région Centre-du-Québec.

Construction de logements dans un milieu rural. Photo : Colin Butler/CBC

Le Québec a perdu plus de 9 500 hectares de terres agricoles entre 2016-2017 et 2020-2021, selon les données de la CPTAQ . C’est l’équivalent de près de 16 000 terrains de football.

Ces terres ont notamment été utilisées pour construire des maisons, des commerces et des industries, ce qui a contribué à l'étalement urbain. L'exploitation des ressources naturelles, ou la construction de routes et de systèmes de transport en ont aussi grugé une partie.

Si des terres sont retirées de la zone agricole, d’autres s’y ajoutent aussi tous les ans. En tenant compte des inclusions et des exclusions autorisées, la CPTAQ calcule que la superficie de la zone agricole a augmenté de 3 786 hectares depuis 1992.

Lundi, l'UPA demandait au gouvernement du Québec que les 271 hectares qui avaient été exclus par décret du territoire agricole pour le projet Rabaska soient réintégrés dans la zone agricole puisque le projet ne se fera pas.