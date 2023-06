Carrefour 40-55 : la nouvelle version du projet provoque le tumulte au conseil

L'assemblée s’était ouverte dans un calme habituel, jusqu’à ce que la conseillère Pascale Albernhe-Lahaie demande le report de l’avis de motion, soit l’étape pavant la voie au vote décisif sur l’avenir du site industriel. Son intervention a suscité un vif débat parmi les conseillers.

Le représentant du district des Estacades, Pierre-Luc Fortin, y est allé d’une envolée contre ce qui pourrait être, selon lui, la pire décision prise par le conseil depuis plusieurs années.

Jugeant cette intervention trop longue, le maire suppléant lui a ordonné de se taire, ce qui a enflammé une partie de l’assistance. Des citoyens se sont mis à crier en brandissant des pancartes. Daniel Cournoyer a alors suspendu la séance avant d’appeler la police afin de rétablir l’ordre à l’hôtel de ville.

Le maire suppléant, Daniel Cournoyer, a réclamé l'intervention de la police de Trois-Rivières lors de la séance du conseil municipal. Photo : Radio-Canada / Jacob Côté

Des citoyens brandissent des pancartes pour manifester leur opposition au projet d'expansion du parc industriel Carrefour 40-55. Photo : Radio-Canada / Jacob Côté

Des citoyens brandissent des pancartes pour manifester leur opposition au projet d'expansion du parc industriel Carrefour 40-55. Photo : Radio-Canada / Jacob Côté

Une fois le calme revenu, la séance a repris. La proposition de la conseillère Albernhe-Lahaie a été rejetée à 7 voix contre 5. Le conseil municipal devra donc trancher le sort du parc industriel Carrefour 40-55, à la prochaine séance le 4 juillet.

L’impact environnemental réduit de 3 hectares

C’est lors de la séance préparatoire au conseil que la troisième mouture a été dévoilée.

Selon cette nouvelle version, l’administration municipale renonce à 3,5 hectares de milieux humides. Elle fait passer le nombre d’hectares de zones sensibles qui pourraient être drainées de 13,9 à 10,4, diminuant ainsi l’impact environnemental du tiers.

Si cette version est avalisée par les élus municipaux, Innovation et Développement économique Trois-Rivières (IDÉ) pourra développer son parc industriel sur 82,7 hectares, soit 20 hectares de moins que proposé en décembre 2022.

La deuxième version du projet d'agrandissement du parc industriel a été déposée en décembre 2022. Le développement sur 103,3 hectares prévoyait la destruction de 13,9 hectares de milieux humides. Photo : Capture d'écran - Ville de Trois-Rivières

Dans cette nouvelle version déposée le 20 juin, Trois-Rivières épargne la zone indiquée par une flèche. Ces milieux humides ne seront pas menacés à court terme.

La troisième version du projet d'agrandissement du parc industriel épargne 3,5 hectares de milieux humides, comparativement à version précédente. Photo : Capture d'écran - Ville de Trois-Rivières

Le zone épargnée dans cette troisième mouture demeure toutefois affectée à un usage industriel (identifié en orange) dans l’éventualité où Trois-Rivières souhaiterait la développer.

Seuls les secteurs identifiés en vert sur la carte seront conservés. L’administration municipale s’engage à protéger 127,1 hectares de même qu’une bande riveraine de part et d’autre de la Rivière-aux-Sables.

Cette troisième mouture a un impact moins grand sur la destruction des espaces humides. On arrive avec aucune destruction de tourbières. J’espère que ce sera pris en compte lorsque les élus auront à voter , a fait valoir le directeur général d’IDÉ, Mario de Tilly.

Le conseiller municipal Luc Tremblay ne voit pas la proposition du même œil. Le représentant du district de Châteaudun s’attendait à un effort environnemental plus ambitieux.

10 hectares, quant à moi, c’est encore trop. On entend partout qu’il faut cesser la destruction des milieux humides. Avec 10 hectares détruits, on va être bon pour les 30 prochaines années. C’est trop loin. Il faut qu’on commence à changer notre façon de faire du développement économique , a-t-il déploré

Le plan RIVE est écarté

La proposition du Centre de recherche sur les interactions bassin versant et écosystèmes aquatiques (RIVE) de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) n’a pas été retenue.

En février dernier, ses chercheurs ont recommandé à la Ville de concentrer le développement industriel dans une seule et même zone afin d’éviter la fragmentation et l’isolement des milieux humides, ce qui pourrait nuire à la vitalité des écosystèmes.

Le centre de recherche RIVE de l'UQTR prône un développement concentré sur une zone central en retrait de l'autoroute 40 afin d'éviter la fragmentation des milieux naturels. Photo : Capture d'écran - Ville de Trois-Rivières

Or, le directeur de l'aménagement et du développement urbain à la Ville, Dominic Thibeault, a affirmé que la carte proposée par le RIVE entraînerait de plus grandes pertes de milieux humides que cette troisième mouture, car on y retrouve une vaste zone sensible.

Le développement irait, selon lui, à l’encontre de l’esprit de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec, affirmant qu’elle exige aux municipalités de prioriser l’option qui minimise la perte de milieux humides.

La proposition du groupe d’experts ne pourrait recevoir un certificat d’autorisation environnementale, a plaidé Dominic Thibeault.

Appelé à commenter cette décision, le directeur du centre de recherche RIVE, Raphaël Proulx, a préféré prendre un pas de recul pour analyser cette troisième mouture.

Une conjoncture politique favorable au projet

Rappelons que l’agrandissement du parc industriel a été écarté par le précédent conseil municipal, lors d’un vote serré en août 2021.

Le conseiller Pierre Montreuil s’était alors opposé au projet. Mais depuis, la formation du conseil a changé, et avec elle, l’opinion du conseiller du district du Carmel. Il a indiqué qu’il se ralliera au camp du oui et votera en faveur du projet.

Je trouve que des efforts considérables ont été faits. Je maintiens mon appui au projet , a-t-il déclaré lors de la session de travail des élus, mardi.