Des Atikamekw combattent eux-mêmes des feux de forêt près d’Opitciwan

Ils sont une vingtaine à être au front près d'Opitciwan pour combattre, eux-mêmes, les incendies afin de protéger les chalets familiaux.

Nous, on est une équipe de Wemotaci. On a offert nos services à la famille qui était prise avec les feux de forêt depuis le 1er juin , a commencé l'un d’entre eux, Dave Pitikwi, lors d’une entrevue accordée par appel vidéo directement sur le terrain.

Sur cette photo fournie par Dave Pitikwi, le danger qu'affrontent les pompiers volontaires atikamekw est bien visible. Photo : Gracieuseté

Les communautés de Wemotaci et Opitciwan sont séparées par une distance d’environ 225 km de route. Elles sont les deux situées sur le territoire énorme de la municipalité de La Tuque.

Le feu est pogné partout ici. Ça n’arrête pas. On essaie de protéger les bâtisses. C'est ça notre priorité. Les chalets c'est comme nos maisons , a-t-il poursuivi.

Ian-Kevin Chachai a accordé une entrevue par appel vidéo directement sur le terrain, alors qu'il combattait un feu de forêt. Photo : Radio-Canada

On a quatre chalets à protéger, a enchaîné son collègue Ian-Kevin Chachai en montrant les habitations à protéger derrière lui. Le feu est juste en avant de nous à environ 50m.

La plupart de ces volontaires n'ont pas de formation officielle. Mais ils assurent que les connaissances en matière de combat des feux de forêt sont transmises de génération en génération dans les familles atikamekw.

Ce sont nos ancêtres qui nous formaient. D'ailleurs, moi, je suis un des survivants des anciens combattants, donc je transmets mon savoir-faire aux jeunes , a précisé Dave Pitikwi.

Une collaboration future souhaitée avec la SOPFEU

Les feux de forêt sont nombreux cette saison et le chef d'Opitciwan, Jean-Claude Mequish, croit que des mesures devront être mises sur pied en collaboration avec la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) pour les années à venir.

Les volontaires atikamekw doivent également affronter la fumée. Photo : Gracieuseté

Je ne veux pas réinventer la roue, mais va falloir s'asseoir avec la SOPFEU et former beaucoup de nos membres qui voulaient aller au front parce qu'on a eu beaucoup de gens qui voulaient aller combattre les feux de forêt , a expliqué le chef Mequish.

Un manque d'équipements

De leur côté, les volontaires autochtones disent manquer d'équipements.

On a des pompes à eau et des boyaux seulement en ce moment. On n'a pas d'autres moyens que ça. On manque d'équipement , a déploré Ian-Kevin Chachai.

On manque d'eau. On commence à manquer de munitions , a renchéri Dave Pitikwi.

Le Conseil de la Nation atikamekw leur a octroyé une aide financière de 3000 $ pour l'achat d'équipement.

Ça va nous donner un bon coup de main. On va acheter des boyaux qu'il nous manque , s’est réjoui Dave Pitikwi.

Les boyaux sont alimentés à partir de réservoirs situés dans les boîtes de camionnettes. Photo : Gracieuseté

Cependant, malgré toute leur bonne volonté, ils reconnaissent que le combat des feux de forêt est dangereux.

On est vraiment dans le feu. On est dans la boucane. Quand il y en a un qui s'enflamme, on l'arrose tout de suite. On fonce dessus , a-t-il signalé.

Mais les volontaires assurent qu'ils utilisent des techniques pour rester en sécurité.

On se fait des murs de jets d'eau pour avoir de l'oxygène quand il y a trop de boucane. On fait gicler, donc on coupe un peu la boucane , a illustré Dave Pitikwi.

On fait attention, on se surveille. On crie si ça va bien , a conclu Ian-Kevin Chachai.

D’après un reportage de Gabrielle Morissette