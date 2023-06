La Foire agricole du Canada est lancée à Regina

Lors de l'événement annuel, les agriculteurs et aux professionnels de l'industrie de tout le Canada se rassemblent pour partager leurs connaissances et leurs techniques.

Kevin Gareau, acheteur de grains et coordinateur logistique chez Belle Pulses, une entreprise de transformation de légumineuses établie à Bellevue, met en évidence l'importance de la Foire.

Il est très important d'être ici. On peut mettre un visage sur les noms que l'on entend souvent au téléphone. Notre activité se fait désormais par téléphone, par courriel et par texto. C'est donc un plaisir de voir les gens et ils apprécient de nous voir , explique-t-il.

Également présente pour l'événement, la directrice des ventes chez Rostech Technologies inc, Lynn Donnelly, indique que l’objectif de son entreprise est de fournir aux agriculteurs des moyens appropriés pour protéger efficacement leur propriété et leur bétail à l'aide de caméras de surveillance, entre autres.

C’est important pour nous comme compagnie parce que c’est quelque chose dont les fermiers ont besoin. C'est vraiment un besoin chaque jour. Même quand ils sont partis en vacances ou ils sont en ville , déclare Lynn Donnelly.

Un kiosque de caméras de surveillance lors de la Foire agricole du Canada, à Regina, en Saskatchewan. Photo : Radio-Canada / Liam Avison

D’ailleurs, lors de l'évènement, la Fondation Do More Agriculture a lancé une plateforme billingue de soutien par les pairs, AG Talk.

La chargée des communications de la Fondation Do More Agriculture, Eugénie Officer, explique que les agriculteurs ont besoin d'un soutien dans le secteur agricole.

L'important c'est que les gens se sentent soutenus par rapport à des pairs qui ont vécu des expériences similaires, qui ont vécu des défis similaires dans le milieu agricole. C'est sur que le milieu agricole à des défis assez uniques , déclare Eugénie Officer.

Avec les informations de Coralie Hodgson et Bryanna Frankel