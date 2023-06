Après la santé, l’Abitibi-Ouest se mobilise pour l’éducation

L’initiative, menée par un groupe citoyen en collaboration avec le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi, vise à amasser 300 000 dollars dès sa première année d’existence.

Bien que les deux initiatives soient menées indépendamment, elles partagent les mêmes valeurs et des objectifs similaires, soit retenir le personnel en place et en attirer du nouveau.

Le président du comité citoyen pour la Grande Séduction - Éducation, Tommy Collard, affirme s’être inspiré de la Grande Séduction en santé.

L’idée est venue d’eux. Pourquoi ne pas utiliser le nom et la notoriété? Ce qu’on veut, c’est faire bénéficier la population en Abitibi-Ouest au complet. Donc, il n’y a pas avantage à changer de nom. Les gens connaissent déjà bien le mouvement de la Grande Séduction et ce qu’on veut maintenant, c’est vraiment en faire un projet pour l'éducation , lance-t-il.

Les bureaux du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi, de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et du Cégep. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Rétention et attraction

L’équipe de la Grande Séduction - Éducation souhaite dans un premier temps travailler sur la rétention du personnel, dans un contexte où de nombreux départs à la retraite sont prévus au cours des prochaines années.

Le deuxième volet vise à favoriser l’attraction de nouveaux enseignants et professionnels en Abitibi-Ouest, afin de combler les nombreux départs anticipés.

Il faut sonner l’alarme avant qu’il ne soit trop tard. En santé, on l’a vu, quand on a sonné l’alarme, il était déjà trop tard, on avait déjà plusieurs lits [d'hôpitaux] qui étaient fermés à La Sarre et on devait faire soigner les gens à l’extérieur, mentionne Tommy Collard.

« Ce qu’on veut éviter, c’est d'être obligés de fermer des classes, de mettre un surveillant avec une caméra et un ordinateur avec un professeur qui, par exemple, serait à La Sarre et qu’on enseigne à distance à Dupuy. » — Une citation de Tommy Collard, président de la Grande Séduction - Éducation

Départs à la retraite d’ici 5 ans au Centre de services scolaire du Lac-Abitibi 11 % du personnel enseignant

11 % des professionnels

44 % du personnel de soutien

26 % des cadres

Relève peu abondante

Le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi estime que d’ici cinq ans, 11 % du personnel enseignant actuel aura quitté pour la retraite. Ce chiffre s’établit à 26 % pour les cadres et à 44 % pour le personnel de soutien, dont font notamment partie les techniciennes en éducation spécialisée.

Julie Paquet, directrice des ressources humaines au Centre de services scolaire du Lac-Abitibi. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

La directrice des ressources humaines au CSSLA, Julie Paquet, souligne que la relève n’est présentement pas abondante.

Au niveau des enseignants, le nombre de stagiaires en enseignement diminue chaque année. On s’attend à avoir environ 15 stagiaires l’année prochaine, toutes matières confondues, et cette année, quatre finissants en enseignement viendront probablement rejoindre nos équipes l’année prochaine , précise-t-elle.

La Grande Séduction - Éducation vise ainsi à mettre en place un programme de bourses pour attirer les étudiants et travailleurs qui sont à l’extérieur et qui voudraient venir s’établir en Abitibi-Ouest.

Un maire enthousiaste

Le maire de La Sarre, Yves Dubé, se réjouit de l’initiative et soutient que la Ville pourra contribuer notamment via l’octroi de terrains abordables pour du logement ou encore par des crédits de taxes.

Le maire de La Sarre, Yves Dubé. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir