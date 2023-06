Une agence d’emploi du Cap-Breton a « mal géré » plus d’un million, conclut la VG

Une agence de services d'emplois du Cap-Breton a mal géré plus d'un million de dollars de fonds publics dans ce que la vérificatrice générale de la Nouvelle-Écosse Kim Adair a qualifié de « tempête parfaite » d'actions systémiques délibérées qui ont profité à certains gestionnaires et employés.

L'audit de Kim Adair sur Island Employment Association a révélé des cas de mauvaise gestion monumentale des fonds publics , dont environ 340 000 $ de transactions impliquant des conflits d'intérêts présumés.

Le rapport de la vérificatrice générale indique que certains cadres supérieurs ont adopté des pratiques administratives inacceptables qui ont donné lieu à des paiements non approuvés substantiels de rétribution additionnelle, d'heures supplémentaires, de primes à des employés, de double rémunération et de demandes de remboursement de frais de déplacement contrevenant aux contrats et aux politiques d'emploi.

Certaines des erreurs de gestion découvertes par le bureau de Kim Adair comprenaient 162 000 $ en paiements de salaire et primes non approuvés, 150 000 $ en vacances non utilisées et non approuvées, 74 000 $ en achats de meubles hors budget et 20 000 $ en frais de déplacement non autorisés.

Le rapport souligne par ailleurs que le conseil d'administration n'a pas assumé ses responsabilités fiduciaires en raison de mauvaises pratiques de gouvernance. Et le ministère du Travail de la Nouvelle-Écosse n'a pas assuré une surveillance adéquate de l'agence.

Toutes ces fautes ont contribué à la gestion inefficace des fonds publics , conclut la vérificatrice.

Fin au financement de l'agence

L'affaire fait maintenant l'objet d'une enquête de la Police régionale du Cap-Breton.

Kim Adair et la ministre du Travail, Jill Balser, ont remercié les lanceurs d'alerte dans ce dossier.

Sandra Mullen est la présidente du Syndicat des employés du gouvernement de la Nouvelle-Écosse (NSGEU). Photo : Radio-Canada / Robert Guertin

Mais la présidente du Syndicat des employés du gouvernement de la Nouvelle-Écosse, Sandra Mullen, déplore que plutôt que de sévir contre les responsables, le gouvernement ait choisi de mettre fin au financement de l'agence, laissant plus de 30 personnes honnêtes et travailleuses sans emploi.