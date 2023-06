Les organisateurs se préparent à recevoir 20 000 festivaliers qui viendront d'un peu partout au Québec.

Une programmation complète est prévue pour ces gourmands qui pourront découvrir la gastronomie du centre-ville sherbrookois. Des activités artistiques, familiales et artisanales sont aussi au menu.

Les festivaliers pourront aussi visiter différentes zones durant le festival, par exemple la zone rétro qui va plonger les visiteurs dans les années 50.

On sent l'engouement chez le chef et copropriétaire du restaurant O'Chevreuil, Charles-Emmanuel Pariseau.

Ça fait trois ans qu'on ne peut pas se coller, qu'on ne peut plus rien faire et là, enfin, on a un événement qui est rassembleur , se réjouit-il.

« Je me rappelle les premières années, 25 000, 30 000 personnes dans la rue. Tout le monde collé! Puis là c'est ça qu'on veut faire revivre. De faire un gros party dans le centro, dans notre centro qui nous anime! » — Une citation de Charles-Emmanue lPariseau, chef et copropriétaire du restaurant O'Chevreuil

La propriétaire du restaurant Auguste, Anik Beaudoin, qui est également membre de l'administration de Bouffe ton centro, dit que l'absence de l'événement s'est fait sentir durant les dernières années.

C'est devenu vraiment vital pour nous faire cet événement-là, c'est ça qu'on a réalisé depuis trois ans , renchérit Anik Beaudoin.

Comment se déplacer avec la construction à Sherbrooke?

Les festivaliers n'ont pas à s'inquiéter pour leurs déplacements au centre-ville, malgré les nombreux cônes oranges, assurent les organisateurs. Ils encouragent les gourmands à se rendre sur place à vélo puisqu'il y aura des espaces prévus pour le stationnement de bicyclettes. Le transport en commun sera lui aussi offert à un dollar pour la journée des festivités.

La rue Wellington Nord sera quant à elle complètement fermée à la circulation automobile à partir de la rue Frontenac.

L'événement aura lieu de 11 h à 18 h le 5 août prochain.

Avec les informations de Jemima Kalemba