TVA suspend sa décision d’annuler le bulletin de nouvelles du week-end à Québec

Québecor Média se plie à l'exigence du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) de maintenir les bulletins de nouvelles de fins de semaine à sa station de Québec, tant que l'organisme fédéral n'aura pas statué sur la demande initiale du diffuseur.

En réponse à une lettre du CRTC qui rappelait à TVA les exigences de programmation locale imposées à sa station à Québec, incluant celle de diffuser deux bulletins de nouvelles produits à Québec durant la fin de semaine , Québecor Média annonce qu'elle suspend sa décision. La demande de TVA au CRTC de réduire les exigences réglementaires concernant la programmation locale de sa station à Québec n'est toutefois pas abandonnée.

En attendant de donner sa décision finale, le CRTC rappelait au diffuseur, le 16 juin, que ses conditions de service ont été imposées dans l’intérêt public et que le Conseil tiendra compte de l’intérêt public pour déterminer si ces conditions devraient être modifiées.

Québecor Média indique donc prendre acte de la décision du CRTC . Nous suspendons notre décision de retirer les bulletins de nouvelles de la fin de semaine à TVA Québec. Ainsi, nous mettrons en place les efforts nécessaires pour continuer à respecter ces exigences , écrit Peggy Tabet, vice-présidente Affaires réglementaires et environnementales chez Québecor Média.

Dans une déclaration écrite envoyée à Radio-Canada, la direction de TVA évoque la fermeture de stations de radio de Bell pour expliquer son choix. Alors que d’autres entreprises de radiodiffusion procèdent carrément à la fermeture de station pour se défiler de leurs exigences réglementaires, l’objectif de TVA est d’obtenir plus de flexibilité de la part du CRTC pour assurer la survie de ses activités, et ce, en engendrant le moins de conséquences néfastes possibles sur ses opérations et sur sa mission d’offrir des nouvelles régionales de qualité.

TVA ajoute que la décision de mettre fin aux bulletins ne se voulait pas un affront à la juridiction du CRTC . Elle affirme qu'il s'agissait de la décision la plus responsable dans les circonstances pour réduire ses frais d’exploitation .

Le CRTC interpellé par le syndicat

Le 2 juin dernier, TVA annonçait la fin des bulletins d'information du week-end à Québec dès le 19 juin.

C'est le Syndicat canadien de la fonction publique qui a interpellé le CRTC à la suite de la décision de TVA.

Pour l'instant, le syndicat ne souhaite pas faire de commentaires sur l'annonce de Québecor Média.