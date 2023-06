COVID-19 : une vaccination efficace au Yukon, mais des lacunes avec les Premières Nations

Dans l’ensemble, le Yukon a été efficace dans son déploiement des vaccins contre la COVID-19 durant la pandémie, révèle le plus récent rapport du Bureau de la vérificatrice générale du Canada. Celui-ci souligne cependant qu’une meilleure collaboration doit être faite entre le gouvernement et les Premières Nations.

Même si le déploiement des vaccins sur tout le territoire s’est bien déroulé dans l’ensemble, les ministères n’ont pas offert aux Premières Nations du Yukon la possibilité de collaborer de manière significative pour la planification du déploiement des vaccins, et ce, malgré le fait qu’ils ont rencontré leurs porte-parole régulièrement à mesure que la pandémie évoluait , indique d’emblée le rapport.

Le sous-vérificateur général du Canada, Andrew Hayes, souligne que les Premières Nations n’étaient pas impliquées dès le départ de la campagne de vaccination avec le gouvernement. Il y a un exemple dans une communauté où l’information aurait pu être meilleure et il y a eu un délai pour donner les vaccins à cette communauté à cause de ce manque d’information , illustre-t-il.

Le rapport note aussi que le ministère de la Santé et des Affaires sociales a utilisé un système manuel de gestion des stocks jugé inefficace pour prévenir le gaspillage des doses de vaccins envoyées dans les communautés éloignées.

Dans ce cas-ci, les vaccins étaient disponibles, mais dans le futur, si les vaccins se font plus rares, tout gaspillage ou incapacité à tracer ces vaccins serait un problème , illustre Andrew Hayes.

Malgré tout, le Yukon est presque dans la même situation que les autres juridictions canadiennes , en matière de gaspillage de vaccin, indique le sous-vérificateur général du Canada.

De son côté, le gouvernement du Yukon indique avoir bientôt complété son nouveau système d’inventaire électronique afin d’améliorer le suivi des vaccins et de réduire le gaspillage.

Les défis apportés par la pandémie nous ont permis d’acquérir de l’expérience et des connaissances inestimables. Nous nous engageons à inclure les recommandations du Bureau de la vérificatrice générale dans notre travail, notamment pour améliorer nos plans d’action et notre protocole de distribution des vaccins , indiquent la ministre de la Santé et des Affaires sociales, Tracy-Anne McPhee, et le ministre des Services aux collectivités, Richard Mostyn, dans un communiqué conjoint.

Le rapport recommande également que le gouvernement mette en place un protocole d’ententes avec les Premières Nations du territoire afin d’améliorer l’échange de données et de déterminer la fréquence de collaboration requise lors de situation d’urgences.

Un protocole d’urgence désuet

Le rapport du Bureau de la vérificatrice générale souligne que plusieurs problèmes survenus durant le déploiement des vaccins à travers le Yukon auraient pu être évités si le territoire avait eu une meilleure planification et une meilleure communication dès le départ.

Le plan d’urgence en cas de pandémie datait d’une dizaine d’années et selon le rapport, le gouvernement n’aurait mis à jour ses plans que de manière superficielle.

Les seules modifications apportées à la version de 2020 du Plan de coordination du gouvernement du Yukon en cas de pandémie, qui était une mise à jour de la version de 2010, [concernaient] la suppression de toute mention du virus H1N1 et la modification des annexes , peut-on lire dans le rapport.

Le Bureau de la vérificatrice générale note toutefois que le gouvernement a rapidement adapté son plan de vaccination durant la pandémie de COVID-19.

En tout, sept recommandations ont été faites afin d’améliorer tous les aspects du déploiement d’une campagne de vaccination au Yukon. Le gouvernement les a toutes acceptées et se réjouit que le rapport reconnaisse que le déploiement se soit fait de manière rapide et efficace.

Avec des informations de Chris Windeyer