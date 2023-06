Cinq employés de la radio communautaire CFAI à Edmundston et à Grand-Sault ont été remerciés à la fin mai en raison de problèmes financiers. L'un d'eux, Mickaël Robitaille, se dit peu optimiste pour l'avenir de cette radio qui lui tient à cœur.

Dans un récent communiqué diffusé après l'annonce du renvoi de cinq salariés, les dirigeants de la station affirment que CFAI fait face à un danger de fermeture imminente en raison de ses états financiers.

Selon Mickaël Robitaille, un ex-salarié de la radio qui a brièvement occupé le poste de directeur général par intérim, la dette se chiffre en centaines de milliers de dollars.

Les moyens mis en œuvre pour sauver la station ne sont pas convaincants, d'après lui. Vendredi, CFAI avait organisé une vente de calendriers dans l'espoir de récolter 10 000 $. Cette activité représente un maigre pansement à ses yeux.

Le directeur général a même démissionné à l'issue de la vente. De plus, le Franco Festival, un festival organisé et maintenu par la radio malgré la situation, ne lui donne pas plus d'espoir.

Ce festival a plus de chances de faire couler la radio que de l'aider. C'est invraisemblable. Il y a énormément, énormément qui est investi ou qui reste à investir , estime-t-il.

La station de radio communautaire CFAI n'a pas répondu à notre demande d'entrevue. Photo : Radio-Canada / Yves Lévesque

Cependant, malgré les problèmes de CFAI, Mickaël Robitaille croit plus que jamais à l'importance de la radio communautaire pour la région.

C'est bon pour la communauté. C'est bon pour des organismes. C'est bon pour des gens qui n'ont pas de vitrine autre que la radio , croit Mickaël Robitaille.

Parmi ceux-ci, les nouveaux artistes, par exemple le tout nouveau groupe Teku Syndrom. Pour un de ses membres, c'est grâce à la radio CFAI que le groupe pourra se produire sur cette scène d'Edmundston le mois prochain et qu'il a pu lancer sa carrière avec autant de succès.

Ça nous a permis de remplir le centre des arts lors de notre lancement du 26 mai dernier, ça fait qu'on est bien appréciatifs de ça , estime Éric Toussaint, membre du groupe.

L'ex-salarié croit que la survie de la station est importante pour la communauté à Edmundston. Photo : Radio-Canada / Mathilde Pineault

Mickaël Robitaille essaie tant bien que mal de garder espoir, mais il doute que la radio puisse survivre à ses difficultés. J'aimerais vraiment dire, puis c'est pas parce que je veux être pessimiste.... J'aimerais vraiment dire que la situation peut se résorber. Il y a une petite partie en dedans de moi qui est plus réaliste.

Encore une fois mardi, aucun dirigeant de la radio, du conseil d'administration ou de l'Association des radios communautaires acadiennes du Nouveau-Brunswick qui participe aux efforts de redressement n'a accordé d'entrevue.

D'après un reportage de Frédéric Cammarano