Les taux hypothécaires étant à leur plus haut niveau depuis plus d'une décennie, les propriétaires et les acheteurs potentiels ont tendance à se concentrer sur l'obtention du meilleur taux. Des experts rappellent toutefois qu'il ne faut pas oublier un autre élément important des emprunts hypothécaires : la durée du terme.

Samantha Brookes, fondatrice et cheffe de la direction de l'organisme Mortgages of Canada, affirme qu'avant que la Banque du Canada ne commence à augmenter les taux d'intérêt l'an dernier, un prêt d'une durée de cinq ans était la norme pour la plupart des acheteurs de maison.

Cependant, cela a changé : les gens raccourcissent maintenant cette durée dans l'espoir que les taux d'intérêt redescendent dans les années à venir.

« C'est logique parce que, si la Banque du Canada commence à baisser les taux, disons l'année prochaine, et que vous êtes dans un [contrat] de trois ans, il ne vous reste que deux ans. » — Une citation de Samantha Brookes, fondatrice et cheffe de la direction de l'organisme Mortgages of Canada

Vous résiliez votre hypothèque, vous avez une pénalité de deux ans, mais vos taux d'intérêt sont beaucoup plus bas et vos paiements sont plus abordables. C'est pourquoi les gens optent pour l'hypothèque à plus court terme en ce moment , explique-t-elle.

La durée d'un prêt hypothécaire à taux fixe correspond à la durée du contrat avec un taux d'intérêt fixe sur un prêt. À la fin du terme, si le prêt n'est pas entièrement remboursé, on doit renouveler son prêt hypothécaire pour un nouveau terme aux taux en vigueur.

Cette durée est différente de la période d'amortissement, qui est plutôt le temps total nécessaire au remboursement du prêt.

Plus courts, plus populaires

Les taux hypothécaires ont augmenté de façon constante alors que la Banque du Canada a haussé la cible de son taux d'intérêt de référence. Le taux directeur de la banque centrale, qui était de 0,25 % au début de l'année dernière, est maintenant de 4,75 %.

Le siège de la Banque du Canada à Ottawa (Photo d'archives) Photo : La Presse canadienne / Sean Kilpatrick

Selon les données compilées par le site web de suivi des taux Ratehub.ca, les taux hypothécaires réduits de cinq ans au Canada sont à leur plus haut niveau depuis le début de 2009.

Cela signifie que les acheteurs de maison qui ont contracté des hypothèques d'une durée de cinq ans, il y a cinq ans, renouvellent maintenant leur emprunt à des taux plus élevés que lorsqu'ils ont acheté leur maison.

Dans son rapport sur les prêts hypothécaires résidentiels du printemps, la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) a indiqué que les prêts à taux fixe d'une durée de cinq ans ou plus ne représentaient plus que 13 % des prêts hypothécaires nouveaux et renouvelés en janvier de cette année, tandis que ceux de un à trois ans en représentaient 36 %.

En janvier 2020, avant la pandémie, les prêts hypothécaires à taux fixe de cinq ans ou plus représentaient 46 % des prêts hypothécaires.

Pendant ce temps, les prêts hypothécaires à taux variable ne représentaient que 16,7 % des prêts hypothécaires nouveaux et renouvelés en janvier 2023, contre 56,9 % en janvier 2022.

Des inconvénients

Choisir un terme plus court n'est pas sans inconvénient.

Selon Ratehub.ca, les meilleurs taux pour les prêts hypothécaires de trois ans sont plus élevés que les meilleures offres disponibles pour les prêts hypothécaires de cinq ans. Et si les taux ne baissent pas ou ne montent pas, tout espoir de profiter de taux plus bas au renouvellement est perdu.

Pourtant, le spécialiste des prêts hypothécaires mobiles de la Banque Royale, Jimmy Aramouni, affirme que les clients qui le consultent tendent davantage vers des durées plus courtes, en attendant de voir la trajectoire des taux d'intérêt.

Mais M. Aramouni dit qu'il est important pour les acheteurs et les propriétaires qui renouvellent leurs hypothèques de comprendre également leurs plans pour leur maison dans les années à venir au moment de décider du terme.

Vont-ils rester dans cette propriété, l'agrandir, la vendre ou en acheter une autre? , demande-t-il.

« L'autre élément clé est le versement hypothécaire mensuel. Combien peuvent-ils se permettre de payer chaque mois? Parce que chaque terme a son propre taux. » — Une citation de Jimmy Aramouni, spécialiste des prêts hypothécaires mobiles de la Banque Royale

M. Aramouni note qu'il est important de tenir compte du terme, car si on se trouve dans une situation où on doit résilier un prêt hypothécaire avant la fin du terme, on finit par payer une pénalité.